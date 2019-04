Samsung a officialisé son Galaxy A80, qui refuse toute encoche avec un dispositif basé sur un tiroir coulissant et un triple capteur rotatif.

L’innovation est vraiment sans limite, au point qu’elle en deviendrait parfois risible. Samsung a ainsi osé un… un triple capteur rotatif ( !) intégré à un tiroir coulissant pour son Galaxy A80. Annoncé le 10 avril 2019, ce téléphone se dote bel et bien de cette innovation qui ferait passer l’aileron de requin du Oppo Reno pour une merveille d’intelligence. Tout ça pour éviter l’encoche ou le trou dans l’écran…

Cette énième astuce technologique permet à Samsung de commercialiser un téléphone avec une dalle qui occupe quasiment toute la façade. Pour cela, le A80 peut transformer ses capteurs situés à l’arrière en caméras à selfies par un mécanisme qui fait coulisser un slider, puis pivoter lesdits capteurs. Vous suivez ?

Une performance qui n’a rien à envier au cirque

Derrière cette particularité qui pourrait être tout droit sortie d’un cirque, le Galaxy A80 s’appuie sur les caractéristiques suivantes : écran AMOLED Full HD de 6,7 pouces, processeur octo-core, 8 GO de RAM, 128 Go pour le stockage, batterie de 3 700 mAh compatible avec la technologie Super Fast Charging (à 25W) et capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour le déverrouillage. Point de port jack ni de lecteur de cartes microSD à l’horizon, en revanche.

Le dispositif photographique capable de tourner sur lui-même associe trois capteurs : un principal de 48 mégapixels (ouverture f/2,0), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un dernier pour la profondeur 3D. Il suffit de déclencher le mode selfie pour que la rotation s’effectue automatiquement.

Livré sous Android Pie et proposé en trois coloris (blanc, noir et or), le Samsung Galaxy A80 est attendu pour le mois de mai. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment.