Oppo a officialisé son smartphone haut de gamme Reno. Il se distingue par sa caméra pop-up... en forme de triangle.

Chaque année, on peut dire que Oppo sublime sa quête qui consiste à éviter l’encoche sur ses smartphones haut de gamme. Avec son Find X, il avait osé le tiroir mécanique coulissant. Pour son Reno, présenté dans les colonnes de The Verge le 10 avril 2019, il tente la caméra pop-up en forme d’aileron de requin. Plus concrètement, le tiroir ne se lève que d’un côté, d’où cette forme triangulaire.

Cette spécificité audacieuse permet au Reno, premier représentant d’une nouvelle marque lancée par Oppo, de se doter d’un écran qui occupe tout ou partie de la façade (91,3 %). En Chine, l’Oppo Reno sera disponible en deux versions. La plus chère sera équipée d’une dalle OLED de 6,6 pouces et d’un zoom hybride x10 (comme le Huawei P30 Pro).

Oppo donne quelques caractéristiques avec notamment le zoom X10 hybride, un Snapdragon 855 et une batterie volumineuses. pic.twitter.com/D88LrtAaav — FrAndroid 📱⌚️🖥🎮🎧 (@twandroid) April 10, 2019

Quelle version en France ?

Dans sa déclinaison la plus chère, l’Oppo Reno s’appuiera sur un processeur Snapdragon 855, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM. La batterie est annoncée à 4 065 mAh, avec recharge rapide maison. Pour le déverrouillage biométrique, le téléphone se passe d’un équivalent à Face ID et s’en remet à un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran… soupir.

Nos confrères de FrAndroid, qui ont assisté à une conférence de presse centrée sur le déploiement du réseau 5G de Swisscom, précisent qu’il y aura aussi une édition 5G du Oppo Reno. Elle sortira au mois de mai en Suisse, au prix de 999 francs suisses (885 euros).

On ne sait pas encore quelle version de l’Oppo Reno sera disponible en France, même si on peut déjà affirmer que la 5G ne sera pas de la partie (aucun réseau n’est commercialement prêt à ce jour sur notre territoire). On en découvrira plus à ce sujet le 24 avril prochain à l’occasion d’un autre événement organisé à Zurich.

