Apple a annulé sa station de recharge sans fil AirPower. Mais, pas de panique, on a sélectionné des produits qui peuvent le remplacer pour recharger iPhone, Apple Watch et AirPods.

Dévoilé en septembre 2017 en même temps que l’iPhone X, le AirPower n’existera pas. Après des mois de silence alimentés par les oiseaux de mauvais augure et les faux espoirs, Apple a décidé d’annuler sa station de recharge sans fil dont la promesse se nichait dans sa capacité à alimenter trois appareils à la fois (un iPhone, une Apple Watch et des AirPods), de manière transparente.

Si vous attendiez le AirPower pour, enfin, passer à la recharge sans fil et profiter de ses avantages (il suffit de poser l’objet, pas besoin de le centrer ou de réfléchir à sa position), vous voilà sans solution. Qu’à cela ne tienne, les acteurs du marché n’ont pas attendu l’annulation du AirPower pour inonder les rayons. Aujourd’hui, il existe de nombreux produits compatibles avec les produits Apple, mais aucun n’apporte réellement tous les avantages que promettait le géant de Cupertino.

Le gros plus du AirPower ? Outre la qualité de finition que l’on était en droit d’espérer d’un appareil siglé Apple, il y avait cet argument du tout-en-un. La station était suffisamment large pour être en mesure d’accueillir les trois produits de la firme de Cupertino compatibles avec la recharge sans fil. En l’occurrence, les iPhone (8, 8 Plus, X, XR, XS et XS Max), les Apple Watch (toutes les générations) et les nouveaux AirPods (les anciens aussi en achetant le boîtier idoine). Et cela, aucune marque tierce ne le propose.

iPhone Je veux recharger mon iPhone

Élégant et pratique

Sans AirPower, Apple ne propose aucun moyen officiel de recharger son iPhone par induction. Fort heureusement, la concurrence propose des produits très aboutis. C’est par exemple le cas du Pixel Stand, normalement attribué aux téléphones de Google. En plus d’être beau, il est astucieusement orienté pour pouvoir continuer à utiliser son smartphone pendant qu’il remplit sa batterie et utiliser FaceID. Il faudra en revanche placer ses AirPods un poil bizarrement pour qu’ils touchent la surface de charge.

iPhone + AirPods Je veux recharger mon iPhone et mes AirPods

Le simple galet

Comme précisé, le Pixel Stand ne permet pas de recharger des AirPods convenablement. Si on souhaite alimenter son iPhone et ses écouteurs, il faut dès lors passer par une solution à plat. Sur ce critère, le PowerWave de la marque spécialiste Anker est idéal. Notez que vous ne pourrez pas recharger les deux appareils en même temps…

N’oubliez pas non plus que les AirPods de première génération ne disposent pas d’un boîtier compatible avec la recharge sans-fil, signalé par un indicateur lumineux à l’extérieur. Il est néanmoins possible d’en acquérir un séparément, moyennant 89,99 euros. Il pourra bien évidemment accueillir vos écouteurs autrefois rangés dans le boîtier filaire.

Dernier point à considérer : il est nécessaire d’acheter un chargeur QC 2.0 ou 3.0 pour profiter d’une recharge à 7,5 W. Là encore, on peut faire confiance à Anker.

iPhone + Apple Watch Je veux recharger mon iPhone et mon Apple Watch

Parfait pour la table de chevet

Vous avez un iPhone et une Apple Watch ? Belkin propose une édition spéciale de sa station Boost Up. Délivrant du 7,5 W pour le téléphone et du 5 W pour la montre, elle propose un design élégant. Mieux, elle permet de profiter du mode table de nuit de la smartwatch pour afficher l’heure et faire retentir une alarme pendant la recharge. On soulignera enfin la présence d’un port USB pour recharger un troisième appareil en filaire (exemple : des AirPods).