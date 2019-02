Il faudra s'attendre à un lancement très spécial pour le Galaxy Fold de Samsung.

Il y a une semaine, Samsung dévoilait le Galaxy Fold, premier smartphone pliable de son histoire. À l’occasion du MWC, la firme coréenne en a dit plus au sujet du lancement, attendu pour le 26 avril prochain. Interrogé par The Verge le 26 février 2019, Kate Beaumont, directrice des produits, des services et de la stratégie commerciale, a sous-entendu que la multinationale mettra les petits plats dans les grands pour la sortie.

Début avril, Samsung organisera un nouvel événement presse où d’autres détails seront livrés sur le Galaxy Fold. Suivra la commercialisation dans des conditions particulières : les quantités seront très limitées et on ne trouvera pas le Galaxy Fold partout. Cette rareté devrait alimenter la demande.

Un lancement sous le signe du luxe

Pour Samsung, le Galaxy Fold est avant tout un gros événement. Et comme il n’est pas un produit comme les autres, il est naturel qu’il ne soit pas vendu comme les autres. Les premiers propriétaires peuvent de facto espérer un service à la hauteur du prix qu’ils vont payer — 1 980 dollars. « C’est un appareil super premium, et nous voulons être sûrs d’assurer un service très proche du client. Il ne sera pas dans tous les magasins. Vous ne le verrez pas sur des bornes de démonstration, et nous voulons offrir une expérience très personnelle. Il y aura aussi un soin particulier apporté à l’après-vente », confie l’intéressée.

En attendant d’en savoir plus sur les modalités exactes, on peut comprendre que Samsung fera des premiers acquéreurs du Galaxy Fold des clients privilégiés. À produit ultra premium, expérience d’achat ultra premium. Ce qui sous-entend un packaging et un accompagnement de circonstance. Avec un lancement digne des segments du luxe, il faudra que le smartphone pliable réponde aux hautes attentes. Sans quoi, les illusions ne dureront pas très longtemps.