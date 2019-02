Le site d'e-commerce Boulanger a publié les fiches produit de la gamme Samsung Galaxy S10, révélant notamment la date de sortie et les prix des smartphones.

Au pays des fuites, la gamme Samsung Galaxy S10 est définitivement reine. Après la multiplication des révélations avant l’heure, c’est cette fois-ci le site Boulanger qui en a trop dit. L’enseigne a en effet publié les fiches produit des trois smartphones à venir (S10, S10e et S10+) qui indiquent leurs prix en France, leur date de sortie et même les offres disponibles au lancement. Le site n’a par contre pas donné les caractéristiques des appareils, que l’on connaît en partie de toute façon. Tout a été retiré… mais trop tard.

On peut d’abord confirmer qu’il faut parler de quatre versions plutôt que de trois. En plus de celles que l’on connaît depuis longtemps, à savoir le S10, S10e et S10+, le site indique un Galaxy S10+ en céramique. Ce dernier ne sera disponible qu’en noir, tandis que les autres versions pourront également être achetées en blanc ou en vert. Quant à leur disponibilité, Boulanger indique une date de livraison dès le 9 mars prochain.

Une offre intéressante, mais des prix qui montent

La fuite de Boulanger révèle une offre très intéressante : les premiers acheteurs d’un Galaxy S10 recevront gratuitement des Galaxy Buds, les futurs écouteurs sans fil de la marque. Rien ne précise par contre les limites de l’offre, que ce soit en nombre de commandes ou dans le temps.

Reste la dernière information majeure de la fuite : les prix. On vous conseille de bien vous accrocher si vous comptiez prendre le meilleur smartphone de la gamme, car il n’est pas donné. Si tous les prix ont bien été indiqués par Boulanger, nous avons fait coïncider les tarifs avec les rumeurs côté stockage.

Samsung Galaxy S10e : 749 euros

Samsung Galaxy S10 128 Go / 6 Go de RAM : 909 euros

Samsung Galaxy S10 512 Go / 8 Go de RAM : 1159 euros

Samsung Galaxy S10+ : 1009 euros

Samsung Galaxy S10+ céramique 512 Go / 8 Go de RAM : 1259 euros

Samsung Galaxy S10+ céramique 1 To / 12 Go de RAM : 1609 euros

Le coût des nouveaux smartphones suit la logique de la gamme Galaxy S, avec un prix 50 euros plus élevé que ceux de la génération précédente lors de leur lancement. C’était déjà la différence de prix entre les S8 et les S9, donc pas de surprise, mais c’est surtout la version céramique du S10+ qui surprend. En allant jusqu’à 1609 euros, Samsung entre sur le terrain des smartphones de luxe, à la manière d’Apple et de son iPhone XS Max.

Pour rappel, les S10 doivent être officiellement présentés ce soir, à San Francisco. L’annonce devrait toujours être intéressante pour le marché international, vu que la fuite de Boulanger ne concerne que l’Hexagone. Vu toutes les révélations de ces dernières semaines et celles de l’enseigne, il est par contre difficile de croire que Samsung aura encore de quoi surprendre.