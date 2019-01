Apple devrait sortir un dernier iPhone équipé d'un écran LCD en 2019 pour ensuite passer à une gamme 100 % OLED.

Les jours des iPhone équipés d’un écran LCD sont visiblement comptés. À en croire des informations partagées par le Wall Street Journal le 22 janvier 2019, Apple pourrait lancer une gamme 100 % OLED dès 2020. Ce changement technologique ne ferait pas les affaires de Japan Display, fournisseur des panneaux LCD qui serait à la recherche d’investisseurs étrangers pour absorber la perte de chiffre d’affaires attendue.

La faute aux ventes décevantes d’iPhone XR ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette décision. Il y a d’abord l’évolution technologique. En optant pour le 100 % OLED, Apple serait plus flexible dans ses choix de design et n’aurait plus à dépenser de l’argent pour un spécimen LCD, dont les performances visuelles le condamne à un statut d’entrée de gamme.

Il y a, aussi mais surtout, la raison économique. Si les iPhone ne sont plus équipés d’un écran LCD, alors Apple pourrait réaliser des économies sur le coût de production des téléphones OLED (avec plus de dalles commandées auprès de Samsung ou LG, la facture s’allège). En parallèle, les ventes supposées décevantes de l’iPhone XR ont pu jouer dans la décision d’Apple de délaisser le LCD.

Pour terminer, on rappelle qu’Apple travaillerait sur la technologie MicroLED, qui pourrait d’abord bénéficier à l’Apple Watch avant d’être déclinée sur les autres produits commercialisés par le géant de la tech. S’il réussit à faire fi du LCD puis du OLED grâce à ses propres écrans, Apple dépendrait encore moins de ses fournisseurs.

On ne sait pas encore combien de téléphones la firme de Cupertino va commercialiser en 2019, mais cela pourrait être trois modèles : deux OLED (un petit et un grand) et un LCD (remplaçant du XR). En se concentrant uniquement sur l’OLED, on peut imagine qu’Apple pourrait par la suite revenir à deux nouveaux téléphones par an.