Noël, J-12. Sentez-vous la pression monter ? Avez-vous commencé à faire vos cadeaux de Noël ? Avez-vous préparé une opinion à défendre sur les gilets jaunes durant le repas de Noël en famille ? Autant de questions auxquelles eBay peut (presque) entièrement répondre avec cette jolie sélection de produits high-tech qui feront indubitablement des heureux à la fin du mois.

Galaxy Note 9 Le Samsung Galaxy Note 9 à 589 euros

C’est à la fois le plus grand et le plus ambitieux des smartphones de Samsung de cette fin d’année. Et c’est aussi peut-être le dernier flagship de Samsung à ne plus disposer d’encoche ou de trou dans son écran. Avec son superbe écran Infinite Display, aux bords légèrement incurvés, sa dalle AMOLED et son design anguleux, il possède cette petite touche de classe et d’austère qui caractérise la gamme Note.

Faut-il rappeler également ses principaux points forts ? Il embarque dans la partie inférieure de sa coque un stylet Bluetooth, dispose d’une fiche technique musclée (Exynos 9810, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage) et possède encore un port jack. Chose rarissime en cette fin d’année.

Pourquoi vous recommande-t-on le Galaxy Note 9

Le meilleur smartphone de Samsung à prix cassé

Un superbe écran AMOLED

Le seul smartphone du marché à disposer d’un stylet

Le Galaxy Note 9 est aujourd’hui proposé au prix le plus bas vu jusqu’à présent : 589 euros sur eBay. Pour rappel, il était vendu plus de 1000 euros lors de son lancement !

Nintendo Switch La Nintendo Switch à 269 euros

Avec la sortie récente de Super Smash Bros. Ultimate, il y a de fortes chances qu’on vous ait beaucoup rabâché les oreilles avec la Switch. À la fois console portable et console de salon, elle est du genre à trouver sa place partout.

La petite console de Nintendo dispose surtout d’une ludothèque bien garnie. Il y en a pour tout les goûts : du jeu convivial (Mario Kart, Overcooked 2), du jeu solo dépaysant (Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey), de nombreuses perles indés (Undertale, Hollow Knight) et désormais de la bagarre.

Pourquoi vous recommande-t-on la Nintendo Switch ?

Parce que le nouveau Smash Bros. vient de sortir

Comme ça vous pourrez y jouer avec des copains

Ou tout seul au fond de votre lit

Depuis quelques semaines, il est assez facile de trouver la Nintendo Switch à moins de 300 euros. Mais eBay la propose aujourd’hui au prix plancher de 269 euros. Une belle affaire !

iPad 9,7 pouces L’iPad 9,7 pouces (version 2018) à 279 euros

C’est la meilleure tablette de l’année et la meilleure tablette tout court étant donné la faiblesse de la concurrence dans le secteur. L’iPad 9,7 pouces dans sa version 2018 possède tout ce que l’on peut attendre d’une bonne tablette : un bel écran IPS LCD, des performances excellentes (merci le SoC A10 Fusion) et surtout un OS parfaitement adapté à la taille de son écran.

Pourquoi vous recommande-t-on l’iPad 9,7 pouces ?

Une tablette puissante et dotée d’un bel écran

iOS, le meilleur OS mobile pour tablette

Malgré un design vieillissant, l’iPad reste un bel objet

Surtout, l’iPad 9,7 pouces bénéficie pour les fêtes de fin d’année d’un très beau prix sur eBay. Comptez 279 euros (contre 360 euros neuf environ sur le site d’Apple) pour le commander, que ce soir en coloris argent ou gris sidéral.

Google Home Le Google Home (coloris blanc) à 99 euros

Ce n’est pas encore Jarvis, mais il faut bien reconnaître que le Google Home se montre déjà très pratique au quotidien. L’enceinte connectée de Google est non seulement très réactive, mais elle permet en plus de contrôler très facilement la grande majorité des objets connectés de la maison : ampoules connectées, Chromecast et autres enceintes connectées.

Attention toutefois, la version vendue ici sur eBay est une version Australienne. Au quotidien, cela ne change rien, puisque Google Assistant peut-être configuré en Français avec les mêmes fonctionnalités qu’un Google Home français. La seule différence tient à la prise d’alimentation, américaine, qui va donc nécessiter un adaptateur.

Pourquoi vous recommande-t-on le Google Home ?

« Ok, Google quelles sont les nouvelles ? » pour écouter la radio devant le miroir de la salle de bain

Un appareil qui s’intègre parfaitement aux objets connectés de la maison

Un design réussi qui s’accorde plutôt bien dans un salon, dans une chambre ou dans une salle de bain

Vendu près de 150 euros sur le Google Store, le Google Home se trouve aujourd’hui à 99 euros sur eBay. Un très bon prix !

OnePlus 6 Le OnePlus 6 (version 8/128 Go) à 409 euros

Sorti au début de l’année, le OnePlus 6 n’est plus officiellement le flagship de OnePlus, détrôné par le OnePlus 6T. Pour autant, ce smartphone ne manque pas d’argument. Il possède une fiche technique aussi musclée que les autres smartphones haut de gamme lancés cette année, d’un capteur d’empreintes digitales physique placé à l’arrière du téléphone très réactif et toujours d’un écran OLED joliment calibré.

Pourquoi vous recommande-t-on le OnePlus 6 ?

Un appareil encore techniquement dans le haut du panier

Un écran de 6 pouces aux couleurs maîtrisées

Capteur photo honorable

eBay propose aujourd’hui la version la plus musclée du OnePlus 6, celle avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, au prix de 409 euros.