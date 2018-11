Maxime Claudel - il y a 54 minutes Tech

La Xbox One débutera l'année par une exclusivité : le 15 février 2019, les joueurs ont rendez-vous avec Crackdown 3.

Maintes fois repoussé et annoncé depuis on-ne-sait-plus quand, à une époque où le cloud computing était encore une promesse aux yeux de Microsoft, Crackdown 3 sera finalement disponible le 15 février 2019 sur Xbox One, Xbox Game Pass et Windows. La firme de Redmond a officialisé cette date de sortie à l’occasion de sa conférence X018, organisée le 10 novembre 2018.

Microsoft a profité de l’événement pour mettre en avant le multijoueur de son exclusivité, notamment le mode inédit Wrecking Zone qui opposera deux équipes de cinq joueurs.

Une grosse exclusivité pour débuter 2019

« Dans Wrecking Zone, deux équipes de cinq agents hyper agiles combattent leurs adversaires avec des superpouvoirs et un arsenal explosif au sein d’arènes entièrement destructibles », promet Microsoft. Les environnements feront d’ailleurs partie des moyens mis à disposition des joueurs pour remporter la partie.

Celles et ceux qui n’aiment pas les jeux en ligne pourront jouer à Crackdown 3 en solo dans une expérience en monde ouvert prenant place à New Providence, où il faudra éradiquer le crime (la campagne peut aussi être appréciée en coopératif).

Bien sûr, Crackdown 3 sera optimisé pour la Xbox One X et proposera du cross-play avec la version Windows 10. Pour patienter jusqu’au lancement, le premier opus de la saga est offert à tout le monde jusqu’au 30 novembre. Rétrocompatible, il a lui aussi reçu des améliorations sur Xbox One X.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte