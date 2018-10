Samsung a lancé les précommandes de son premier téléviseur 8K, présenté à l'IFA. Sortez le chéquier.

À l’IFA 2018 de Berlin, la 8K était présente un peu partout. Notamment chez Samsung, qui dédiait une bonne partie du showfloor à cette résolution. Et les produits n’étaient pas là que pour faire joli sur les stands. En effet, le constructeur coréen a lancé les précommandes du modèle Q900R pour une sortie imminente. Le prix ? 15 000 dollars.

En France, on peut trouver le spécimen doté d’une dalle de 85 pouces (214 centimètres) chez Boulanger ou encore Darty pour 15 000 euros. Les deux enseignes évoquent un lancement le 8 octobre alors que Samsung, depuis son site officiel, annonce des premières livraisons aux États-Unis durant la dernière semaine du même mois.

La 8K, c’est cher

Très en avance sur la 8K, Samsung proposera aussi son Q900R aux formats 65 et 75 pouces, à respectivement 5 000 et 7 000 euros. C’est cher, mais les tarifs pratiqués auraient pu atteindre des cimes encore plus vertigineuses sur un marché où le meilleur 4K de chez Sony — l’OLED AF9 — se monnaie à 4 000 euros en 65 pouces. Chez Samsung, le très haut de gamme QLED est vendu 3 500 euros à taille similaire (5 500 euros en 75″). En résumé, le passage à la 8K ne coûte que 1 500 euros de plus. On a connu des transitions plus salées.

Bien évidemment, la Q900R concentre toutes les dernières technologies de Samsung en matière d’affichage. Pour pallier l’absence de contenus 8K, le téléviseur se range derrière un processeur hyper puissant et une intelligence artificielle capable de réaliser une mise à l’échelle de qualité. Le procédé, s’il donne des résultats probants, nous avait paru un peu trop agressif à l’IFA, et l’image paraissait parfois très artificielle, selon la source.

