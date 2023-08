[Deal du Jour] Samsung propose de nombreuses gammes de téléviseurs, pour tous les budgets. Ce modèle LED 4K de 85 pouces est pensé pour les grands salons, pour une immersion maximum. Il est en ce moment à moins 1 000 €.

C’est quoi, ce téléviseur géant de Samsung ?

Le téléviseur UE85AU7105 de Samsung est habituellement vendu autour de 1 500 €. Il est proposé en ce moment au prix de 999,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce téléviseur LED de 85 pouces de Samsung ?

Ne vous fiez pas à son prix, le téléviseur UE85AU7105 est plus un modèle d’entrée de gamme qu’un téléviseur premium. Cependant, la gamme Crystal de Samsung propose de bons appareils offrant l’essentiel. Le design sobre, avec des bordures fines, est dans l’air du temps et favorise l’immersion. L’immense diagonale de 85 pouces, soit 214 cm, permet alors de se plonger dans vos films ou séries comme seul un rétro-projecteur pourrait le faire. Il convient de s’assurer avant l’achat que vous possédez la place nécessaire dans votre salon, autant en surface, qu’en recul. Un écran de 85 pouces demande en effet un recul d’au moins 250 cm.

La dalle LCD offre une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. La qualité est globalement au rendez-vous et le UE85AU7105 délivre des noirs profonds et d’excellents contrastes. Vos soirées cinéma profiteront donc d’une bonne qualité d’image. La luminosité n’est cependant pas exemplaire et souffre de la comparaison avec les dalles OLED et QLED du constructeur. De plus, le mode HDR10+ peine à reproduire la meilleure image possible et seuls des téléviseurs de la gamme supérieure pourront prétendre à un vrai mode HDR. Mais il faudra débourser facilement le double, surtout pour une dalle de 85 pouces.

Tizen est un OS propre et ergnomique // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur vaut tout de même le coup à moins de 1 000 € ?

C’est bien sûr une excellente affaire si vous recherchez un téléviseur géant et de qualité. Rares sont les diagonales de plus de 2 m à ce prix. Vous pouvez le comparer à d’autres modèles et marques de téléviseurs, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023. Le UE85AU7105 ne fait pas exception à la règle et ne brille pas par son audio. Le son est bon et profite de la technologie sonore Dolby Digital Plus, qui ne se révèle qu’au travers d’une installation sonore annexe. Heureusement, malgré sa taille imposante, vous pourrez caler aisément une barre de son entre ses pieds. Notez que le téléviseur de Samsung propose un taux de rafraichissement de 50 Hz, vous ne tirerez pas le meilleur de votre console PlayStation 5 et Xbox Series, mais jouer sera tout de même possible sans problème.

Niveau connectique, 3 entrées HDMI et un port USB 2.0 accompagne le téléviseur. Enfin, l’OS maison Tizen habille les menus. Vous retrouverez vos applications classiques de SVOD. Les menus sont clairs et lisibles, mais peuvent souffrir de quelques ralentissements de temps à autre.

