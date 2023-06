[Deal du jour] The Frame est la proposition de Samsung pour mettre fin aux téléviseurs moches. Il a l’apparence d’un tableau, et permet même d’afficher une œuvre d’art. En ce moment en promotion, ce TV QLED est plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K QLED de Samsung ?

Le téléviseur The Frame QE50LS03B, modèle 50 pouces de 2022, est de temps à autre trouvable autour de 850 € en promotion. Amazon le propose actuellement au prix de 699 €.

Si vous avez de la place, le modèle 55 pouces est aussi en promotion, au prix de 839,99 €, au lieu de 1 000 € habituellement.

C’est quoi, ce téléviseur The Frame de Samsung ?

Parfait pour apprécier des contenus en SVOD, The Frame est un téléviseur QLED de 2022. Son design épuré adopte l’apparence d’un tableau, grâce à son cadre autour de l’écran. L’effet est réussi et sa diagonale de 127 cm s’harmonisera facilement à votre intérieur. Aussi élégant que performant, The Frame est doté d’une dalle QLED qui offre une image 4K Ultra HD. Il est compatible HDR10+, mais le Dolby Vision est absent, comme d’habitude chez Samsung. Le téléviseur s’accompagne aussi d’une technologie d’Upscaling, qui optimise les contenus 1 080p visionnés en une définition 4K. Le menu des réglages est très complet et vous permet de corriger d’éventuels soucis de contrastes et de noirs sur certains films. Pas d’inquiétude à avoir cependant, l’image est nette et précise dans la grande majorité des cas.

La partie audio ne peut pas en dire autant, et n’est pas la plus grande qualité de The Frame. Bien que le son soit correct, pour de simples haut-parleurs TV, la présence d’une sortie audio numérique optique est bienvenue. Elle vous permet de brancher une meilleure installation sonore, comme une barre de son, si besoin. Les joueuses et les joueurs les plus exigeants ne s’orienteront peut-être pas vers ce modèle pour leurs consoles nouvelle génération. The Frame est limité à un taux de rafraichissement de 50 Hz et dénué de port HDMI 2.1. Toutefois, les jeux de votre PS5 ou Xbox Series tourneront quand même sans aucun problème.

L’Art Store de Samsung est riche en œuvres d’art. Ici, Œillet, Lys, Lys, Rose de John Singer Sargent – 1885 // Source : Samsung

En promotion, The Frame est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire avec son prix de base, en promotion à moins de 700 €, ce modèle 50 pouces est une très bonne affaire. Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour y retrouve d’autres téléviseurs équivalents. Le système d’exploitation Tizen de Samsung habille The Frame. Il est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon, afin de le contrôler à la voix. Les applications habituelles et les services de vidéo à la demande classiques tournent très bien et les menus sont ergonomiques.

Enfin, en mode veille, le téléviseur de Samsung peut donc afficher une œuvre d’art. Cette version 2022 possède, de plus, une dalle au nouveau revêtement mat du plus bel effet, idéal pour afficher des peintures. Le rendu est bluffant et l’illusion tableau fonctionne. Vous pourrez vous procurer certaines œuvres d’art gratuitement sur l’Art Store de Samsung, mais d’autres (la grande majorité) nécessitent malheureusement un abonnement payant, au prix de 4,99 € par mois. Cet abonnement met à votre disposition des milliers de peintures et de photographies. De quoi transformer votre salon en musée personnel.

Pour aller plus loin avec ce téléviseur

👉 Ne ratez pas les meilleurs séries et films du moment sur Netflix

👉 Consultez notre guide pour choisir entre OLED et QLED

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.