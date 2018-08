Samsung a profité de l'IFA pour annoncer son entrée sur le marché de la 8K grand public avec son téléviseur QLED Q900R.

Ce 29 août 2018, Samsung a marqué le lancement grand public de l’entreprise dans la télévision 8K. À l’occasion de l’IFA de Berlin, salon international où se réunissent de nombreux industriels, Samsung a présenté une toute nouvelle gamme de téléviseurs.

Baptisés « Q900R QLED », ces écrans qui promettent une qualité jusqu’ici inédite pour des téléviseurs grand public sortiront fin septembre 2018.

Un TV haut de gamme pour du contenu encore inexistant

Durant l’IFA 2017, Sharp présentait un écran 8K dont les plus de 33 millions de pixels avaient bluffé la rédaction par sa précision. À la fin du mois d’avril 2018, Sharp commençait la livraison de son LV-70X500E à 12 000 €. Un an plus tard, à l’IFA 2018, c’est au tour de Samsung de présenter son propre savoir-faire en matière de 8K avec la Q900R QLED.

Cette nouvelle génération d’écran sera disponible en quatre tailles : 165 cm, 190 cm, 208 cm et 215 cm. Muni d’une intelligence artificielle nommée 8K AI Upscaling (mise à l’échelle), l’écran devrait adapter le contenu que vous visionnez à la résolution 8K. Si les contenus en 4K sont toujours aujourd’hui assez rares, les contenus 8K, eux, sont encore inexistants.

Afin d’obtenir cette qualité, la QLED Q900R se vante d’atteindre une luminosité de 4 000 nits. La comptabilité avec la technologie HDR (High Dynamic Range) 10+ est également assurée. « La QLED 8K de Samsung et sa 8K AI Upscaling font partie de notre vision, sur le long terme, de conduire la 8K sur le devant de la scène comme la résolution la plus précise et réaliste sur le marché. »

Samsung n’a pas encore annoncé de prix pour ces téléviseurs haut de gamme. Considérant le prix auquel Sharp a vendu son LV-70X500E, on peut d’ores et déjà s’attendre à un chiffre excédant les quatre zéros.