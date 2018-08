Apple ne devrait plus faire preuve de générosité avec sa future gamme d'iPhone : fini l'adaptateur Lightning-jack inclus dans la boîte.

Apple n’est pas connu pour sa grande générosité. Bien au contraire : ses produits, de base, sont chers et les accessoires officiels ne sont pas connus pour être abordables. Pour autant, au moment de la commercialisation de l’iPhone 7, la firme de Cupertino avait fait mentir sa réputation en fournissant un adaptateur permettant de pallier la disparition du port jack.

Mais, selon les informations publiées par Apple Insider le 2 août 2018, Apple ne mettra plus ledit adaptateur dans les boîtes de ses futurs iPhone, signifiant qu’il faudra l’acheter à part pour 9 €, utiliser les écouteurs Lightning accompagnant le smartphone ou s’offrir des écouteurs/un casque sans-fil (des AirPods si possible).

Finie la générosité

Nos confrères citent l’analyste Matthew D. Ramsay, lequel explique que les derniers résultats financiers de Cirrus, fournisseur d’Apple, « confirment à demi-mots qu’Apple ne fournira plus l’adaptateur avec ses futurs iPhone. » À noter que Blayne Curtis chez Barclays faisait la même prévision en avril dernier et que le prochain iPad Pro, qui abandonnerait à son tour le port jack, ne s’embêterait pas avec le dongle lui non plus.

Vendu 9 euros dans les Apple Store, l’objet vient se brancher sur le port Lightning afin d’obtenir une interface pouvant accueillir des écouteurs ou un casque filaires. Deux ans après, Apple s’est peut-être dit que les gens sont passés au sans-fil et/ou possèdent déjà l’adapteur distribué avec les iPhone 7, 7 Plus, 7s, 7s Plus, 8, 8 Plus et X.

Reste à espérer qu’il y aura enfin un câble Type-C / Lightning dans la boîte…