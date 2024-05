Lecture Zen Résumer l'article

Numerama est en direct de Mountain View pour la Google I/O, la grande conférence annuelle de Google. L’édition 2024 a été dédiée à l’intelligence artificielle, avec des mises à jour majeures de Gemini et la transformation du moteur de recherche Google. Vous trouverez dans cet article les grandes annonces de Google.

Depuis son campus à Mountain View, Google organise mardi 14 mai sa traditionnelle Google I/O. Cette conférence développeur, qui a lieu en plein air tous les ans, est l’endroit où le géant du web annonce toutes les nouveautés à venir pour ses services.

L’édition 2024 est marquée par l’intelligence artificielle Google Gemini, l’intégration de l’IA générative à un maximum de services et Android 15 – qui a brillé par son absence. La veille, OpenAI a dévoilé GPT-4o, un nouveau modèle multimodal auquel Google a tenté de répondre.

Pour la première fois, Numerama est à Mountain View pour la Google I/O. Dans cet article, nous vous proposerons un live blog des annonces de Google avec des photos exclusives et un récap des annonces. Dans les heures qui suivront l’I/O, plusieurs articles et vidéos, avec des démonstrations et analyses, vous seront proposées en exclusivité.

Le résumé de Numerama à la Google I/O 2024

Revoir la Google I/O 2024

Le résumé de la Google I/O 2024 : les grandes annonces de Google

Depuis Mountain View, Numerama vous propose une couverture complète de la Google I/O 2024. Voici tous les articles publiés sur notre site

La généralisation de Google IA Overviews

Après un an de test, Google déploie la fonction AI Overviews à tous les utilisateurs américains. Cette fonctionnalité, alimentée par l’IA Gemini, résume la première page des résultats de recherche, reléguant les sites web traditionnels à une position secondaire. Google, en intégrant cette technologie, transforme fondamentalement son moteur de recherche en offrant des résumés intelligents et organisés, incluant des cartes, des suggestions et des sélections d’éléments pertinents comme Google Maps et YouTube.

Notre article complet sur IA Overviews.

Google One AI Premium, le nouvel abonnement pour accéder à Gemini en France

Google lance en France l’abonnement payant Google One AI Premium permettant aux utilisateurs de tester son intelligence artificielle Gemini. En plus de Gemini, les abonnés bénéficieront de davantage de stockage cloud et d’autres services Google.

Toutes les infos sur ce nouvel abonnement sont ici.

Project Astra, la réponse de Google à OpenAI

Google répond à OpenAI avec Project Astra, un assistant futuriste capable de parler et de voir. Annoncé lors de la conférence I/O 2024, Astra combine reconnaissance visuelle et compréhension conversationnelle avancée, promettant une interaction plus naturelle et intuitive avec les utilisateurs. Google vise à révolutionner l’assistance numérique en intégrant ces capacités dans divers dispositifs et services.

Notre article sur le projet Astra est à lire ici.

Veo, le Sora de Google pour générer des vidéos

Google est encore sur la défensive avec Veo, un outil pour générer des vidéos artificielles qui répond à Sora d’OpenAI. Veo utilise l’intelligence artificielle pour créer des vidéos réalistes à partir de simples descriptions textuelles.

Lire l’article complet sur Veo.

Toutes les annonces de Google commentées en temps réel

Numerama est au Shoreline Amphitheater, la salle de conférence où a lieu la Google I/O. Nous vous proposons un « live blog » minute par minute de la conférence, pour ne rien rater de l’événement. Pensez à régulièrement rafraîchir l’article pour ne rater aucune annonce et photo exclusive. Les annonces les plus récentes apparaissent en haut (descendez pour rattraper la conférence depuis le début).

20h50 : Très bonne blague de Sundar Pichai qui annonce que Google a dit les lettres « AI » au moins 121 fois aujourd’hui, puisqu’il va encore les prononcer dans sa conclusion. La Google I/O est finie !

Google se moque des personnes qui lui disent qu’il parle trop d’IA. // Source : Numerama

20h41 : On approche de la fin de la conférence avec des annonces moins spectaculaires. Google parle de sa responsabilité dans la conception de nouvelles IA et de filigranes pour identifier les contenus artificiels.

20h33 : Google détaille Gemini 1.5 Pro pour les développeurs, en leur donnant les prix pour accéder à son API.

20h31 : Petite surprise : Android 15 sera dévoilé demain, pour la deuxième journée de l’I/O 2024. Première fois que Google le relègue au second plan, l’IA a eu sa peau.

20h29 : Nouveauté vraiment forte : quelqu’un tente de vous escroquer au téléphone ? Gemini Nano analyse l’appel et vous prévient qu’il s’agit probablement d’une arnaque.

20h27 : Gemini Nano, le LLM local des Pixel (qui n’a pas besoin d’Internet pour fonctionner), devient multimodal. Il pourra bientôt analyser une image sans connexion.

20h22 : Gemini peut maintenant être appelé par-dessus une application, pour pas exemple générer une image dans une conversation texte. On peut lui poser une question pendant qu’on regarde une vidéo ou lui demander de résumé une page.

20h21 : La fonction Entourer pour rechercher, déployée aujourd’hui sur les Pixel et Samsung, peut résoudre des problèmes mathématiques. 200 millions de smartphones seront compatibles d’ici fin 2024.

20h19 : On passe à Android, qui sera la première mise à jour d’Android avec Gemini intégré partout. C’est vraiment l’année de Gemini.

20h16 : Gemini Advanced arrive en France, dans l’abonnement Google One AI Premium à 21,99 euros par mois.

20h13 : Google lancera cet été un mode vacances pour Gemini, pour planifier ses vacances.

20h10 : Google annonce les Gems, des Gemini personnalisés. Ce sont des concurrents des GPTs d’OpenAI.

20h09 : Google lance Gemini Live, un nouveau mode dans son application mobile pour parler avec l’assistant et lui montrer des photos. C’est ici que le projet Astra sera intégré.

20h08 : Après une démo très business, retour sur Gemini. On parle de l’application qui n’est pas encore disponible en France. Elle remplace Google Assistant sur Android.

19h57 : Après un retour sur les nouveautés du jour, on passe à Gemini for Workplaces, avec l’intégration de Gemini et aux autres services de Google. Avec un prompt, on peut poser des questions à Gemini pour qu’il rentre dans les détails. Par exemple : « compare les six devis reçus ».

19h50 : Google annonce Ask with video, une fonction qui permet de poser une question.à une vidéo dans Google Lens. La réponse apparaît dans AI Overview, dans le moteur de recherche. Comment ça marche ? Gemini découpe la vidéo en plusieurs photos et observe les évolutions.

19h47 : Google revient sur ses changements dans le moteur de recherche, AI Overviews permet de résumer une recherche Google, mais pas que. On peut aussi poser des questions complexes pour obtenir des instructions précises. C’est une vraie transformation du moteur de recherche, avec les pages web vraiment moins mises en avant.

19h39 : De retour sur scène, Sundar Pichai annonce Trillium, la troisième génération de son TPU. On entre sur une présentation plus technique qui intéressera sûrement davantage les développeurs.

19h34 : Google dévoile Veo, son concurrent de Sora (OpenAI). Il s’agit d’un générateur de vidéos ultra-réalistes à partir de prompts.

19h31 : Astra a impressionné tout le monde, mais Google passe déjà à autre chose (Astra sera progressivement intégré à l’application Gemini). On nous parle de la génération d’images, de vidéos ou de morceaux.

19h24 : Google DeepMind annonce le Project Astra, son IA multimodale concurrente du ChatGPT Voice d’OpenAI. Elle peut commenter un flux vidéo en temps réel, avec une voix de synthèse. Elle dispose aussi d’une mémoire. C’est clairement la démo la plus impressionnante du jour, avec un teaser pour des lunettes de réalité augmentée qui intègrerait la technologie.

Google dévoile le Project Astra, sa réponse à ChatGPT Voice annoncé hier.



19h22 : Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, le laboratoire IA de Google, est sur place. Il vient présenter différents projets de son équipe. Première annonce pour lui : Gemini 1.5 Flash, un nouveau modèle de langage pour les tâches qui ont besoin d’une latence réduite.

19h15 : Démonstration de Gemini 1.5 sur scène, avec un accent mis sur l’éducation. L’IA de Google peut discuter avec un enfant en utilisant ses leçons comme source, pour rendre l’apprentissage plus amusant. Ce projet s’appelle Notebook LM.

19h14 : Google annonce l’intégration de Gemini à Gmail et Meet. Dans le premier cas, il peut résumer tous les mails d’un expéditeur. Dans le second, il propose des résumés de conférences.

Le résumé d’un mail dans Gmail. // Source : Numerama

19h09 : Google parle de Gemini 1.5, la nouvelle version de son modèle de langage. Gemini 1.5 Pro arrive pour les développeurs et les abonnés au service Gemini Advanced, qui n’est pas encore disponible en France. Il peut recevoir 2 millions de tokens par question, dans 35 langues.

19h06 : Grâce à Gemini, on peut désormais poser des questions à Google Photos. Par exemple : « quelle est ma plaque de voiture ? ». La fonction arrive cet été.

Poser une question à Google Photos, ce sera bientôt possible. // Source : Numerama

19h05 : Première annonce du jour : le résumé par l’IA des recherches Google s’étend à l’intégralité des États-Unis.

19h04 : Le patron de Google parle de Gemini. L’IA peut être utilisée par des milliards de personnes et ouvre plein de possibilités.

19h02 : Sundar Pichai, le patron de Google, arrive sur scène. La conférence peut commencer.

Sundar Pichai, le patron de Google. // Source : Numerama

19h00 : C’est parti pour la Google I/O ! On commence par une vidéo d’introduction dédiée à… l’intelligence artificielle. Quelle surprise.

18h50 : Distribution de t-shirts par le fameux DJ/humoriste, qui est en réalité Marc Rebillet, un franco-américain connu en ligne. On est dans l’improbable 🤣

18h45 : En attendant le début de la Google I/O, un humoriste DJ est sur scène. Avec son peignoir Google, il mixe et danse (un peu n’importe comment). On s’amuse bien chez Google.

18h00 (9h à Mountain View) : Numerama est sur place. La conférence a lieu en extérieur, dans une sorte de théâtre à ciel ouvert. En attendant 19h00, un DJ chauffe la salle.

Pour chauffer la salle, Google a mobilisé un DJ. // Source : Numerama

La veille de la conférence : Quelles seront les grandes annonces de la Google I/O ? Selon les dernières rumeurs, Google devrait beaucoup parler d’IA. Face à l’annonce de GPT-4o chez OpenAI, l’entreprise a dévoilé en avance une nouvelle version de Gemini capable de parler et de commenter un flux vidéo.

