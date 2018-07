La troisième génération du clavier papillon qui fait tant parler d'Apple restera pour le moment exclusive aux modèles 2018 du MacBook Pro avec Touch Bar.

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du clavier papillon des MacBook d’Apple. Si on plébiscite son confort de frappe, on goûte moins à sa fiabilité liée à un mécanisme vulnérable à la poussière. Un défaut qui a poussé la firme de Cupertino à étendre la garantie jusqu’à quatre ans.

Les problèmes pourraient toutefois être de l’histoire ancienne avec la troisième génération, installée pour le moment sur les MacBook Pro 2018 avec Touch Bar (les plus chers de la gamme). Mais n’espérez pas en bénéficier en cas de réparation/remplacement de votre clavier actuel.

Pas de geste de générosité

On aurait pu croire qu’Apple ferait un geste généreux suite à la débâcle ayant entouré son clavier papillon (pétition puis recours collectif). Mais non. Après avoir interrogé le géant de la tech le 15 juillet 2018, nos confrères de MacRumors affirment que la troisième génération restera exclusive, pour le moment, aux MacBook Pro 2018. On rappelle qu’elle est officiellement présentée comme beaucoup plus silencieuse que les précédentes.

Dans son désassemblage, iFixit a toutefois mis le doigt sur une membrane en silicone qui pourrait avoir été placée là en qualité de barrière contre les grains de poussière et les salissures, responsables des dysfonctionnements en cas d’accumulation. Peut-être que ce menu ajout n’est pas compatible avec les précédentes versions du clavier, d’où un S.A.V. qui ne mettrait pas à jour le hardware.

Pour le moment, personne n’est en mesure de confirmer que la troisième génération du clavier papillon est la bonne. Cette information capitale ne sera connue qu’après plusieurs mois d’utilisation.

