À l’Apple Park, Numerama a eu l’opportunité de jouer avec le MacBook Air de 15,3 pouces, le Mac Studio M2 et le Mac Pro Apple Silicon en avant-première. Le nouveau « grand » ordinateur portable d’Apple se détache et pourrait bien être un des grands gagnants de la rentrée.

Historiquement, Apple a toujours réservé les grands écrans à ses ordinateurs professionnels. Les MacBook et MacBook Air se sont déclinés en différentes tailles, de 11,6 à 13,6 pouces avec le dernier MacBook Air, mais les diagonales les plus grandes, qui ont atteint les 17 pouces avant de redescendre à 16,2 pouces, ont toujours été exclusives aux MacBook Pro. Avoir un grand écran chez Apple a toujours été un luxe, jusqu’au 5 juin 2023.

À l’Apple Park, Numerama a eu l’opportunité d’essayer en avant-première le MacBook Air avec un écran de 15,3 pouces, tout juste annoncé par la marque à l’occasion de sa WWDC. Face à un MacBook Pro 16″ à 2 999 euros, ce nouveau MacBook Air 15″ à 1 599 euros pourrait faire du bruit sur le marché des ordinateurs portables.

Un format qui tient de l’évidence

Lancé il y a tout juste un an, le MacBook Air de 13,6 pouces avec une puce M2 est, selon Apple, l’ordinateur portable le plus vendu au monde. Demain, il pourrait être éclipsé par son grand « petit frère » de 15,3 pouces.

Sur le marché des PC, les grands écrans ont la côte. Pourquoi avoir attendu 15 ans pour agrandir le MacBook Air, alors que le potentiel marketing d’un grand ordinateur portable est immense ? C’est une bonne question, à laquelle nous n’obtiendrons probablement jamais de réponse. Toujours est-il que ce MacBook Air de 15,3 pouces n’a rien de vraiment surprenant au premier essai, puisque son existence relève de l’évidence.

Le MacBook Air de 15,3 pouces a des airs de MacBook Pro. Heureusement, son prix est quasiment deux fois inférieur. // Source : Numerama

Un an après avoir testé le MacBook Air de 13,6 pouces, difficile d’être dépaysé par le nouveau MacBook Air de 15,3 pouces. Les rares éléments qui divergent sont le poids (1,51 contre 1,24 kg, ce qui le rend moins facile à attraper avec deux doigts), la finesse (2,37 cm fermé contre 2,15 cm, ce qui n’est aucunement perturbant) et la disposition du clavier, désormais encadré par deux bandes latérales. Le MacBook Air 15″ ressemble à un MacBook Air de 13″, mais en plus grand.

Comme sur les grands MacBook Pro, le clavier n’est pas collé aux bords sur le grand MacBook Air. // Source : Numerama

Bien sûr, l’écran est un autre élément différenciateur. Passer de 13,6 à 15,3 pouces permet d’afficher plus de pixels (2 880 x 1 864, contre 2 560 x 1 664), ce qui devrait beaucoup plaire aux personnes qui aiment réduire la taille de leurs fenêtres pour afficher plus d’applications simultanément (l’encoche est d’ailleurs proportionnellement moins visible, ce qui est une bonne nouvelle). Côté batterie, Apple promet la même chose que sur le modèle de 13,6 pouces malgré l’écran plus grand. Au vu de l’autonomie incroyable du petit modèle, on ne peut que s’en réjouir. (On termine rarement la journée sous les 30 %, en l’utilisant de 9 heures à 19 heures).

Seuls reproches que l’on a envie de faire à ce nouveau MacBook Air après notre première prise en main : pourquoi ne pas avoir profité de sa plus grande taille pour rajouter un port USB-C sur le côté droit (il y en a deux à gauche) et pourquoi ne pas avoir proposé de Wi-Fi 6E, comme sur les MacBook Pro ? L’hypothèse la plus probable est que le MacBook Air 15″ utilise les mêmes composants que le MacBook Air 13″, hormis la batterie. Il n’y a plus qu’à espérer qu’un modèle M3 n’arrive pas trop vite, ce qui pourrait décoter la machine.

La finesse est toujours un élément clé du MacBook Air, même si elle est moins spectaculaire que sur les premières versions. // Source : Numerama

Mac Pro et Mac Studio : Apple marque la fin de l’ère Intel

Vous l’avez compris, on ne s’inquiète pas beaucoup pour le MacBook Air 15″. Si sa différence de 300 euros avec le « petit » modèle pourrait continuer d’inciter les utilisateurs à se tourner vers les 13,6 pouces, nous n’avons aucun doute sur son succès. À l’heure de l’explosion des prix de la gamme Pro, il était temps d’avoir un grand MacBook pour tous. Les puces Apple Silicon rendent sans doute la transition plus facile, en offrant de la puissance sur tous les modèles, y compris les moins coûteux.

Le Mac Pro a un avantage sur le Mac Silicon : il peut être ouvert et supporte des extensions. // Source : Numerama

En parlant d’Apple Silicon, comment terminer cet article sans mentionner les nouveaux Mac Studio et Mac Pro, avec les puces M2 Max (Studio seulement) et M2 Ultra (Studio et Pro) ?

En plus d’avoir montré le casque Apple Vision Pro pour la première fois, le 5 juin 2023 est une date historique pour Apple, puisqu’elle marque la fin du dernier ordinateur équipé d’une puce Intel. Si le volume de vente du Mac Pro devrait être des centaines de fois inférieur à celui du MacBook Air 15″, son arrivée marque la fin d’une transition initiée il y a presque 3 ans pour Apple. Reste à savoir comment le monde pro accueillera cette machine, alors que les vieux logiciels pas adaptés sont parfois souverains.

