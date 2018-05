Steam, qui vante les mérites de la manette Pro de la Switch, a décidé de rendre le pad compatible avec sa plateforme.

Valve continue de s’ouvrir aux autres. Dans une note explicative publiée le 2 mai 2018, le studio de développement américain a annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux qui adorent la manette Pro de la Switch. En effet, les concernés vont pouvoir utiliser leur pad favori sur la plateforme Steam, sans avoir besoin de passer par une solution tierce qui occasionne parfois des bugs.

Le choix en matière d’accessoires permettant de profiter de sa ludothèque PC s’élargit encore, puisqu’il est déjà possible de jouer avec une manette Xbox 360, Xbox One ou encore PlayStation 4.

Une nouvelle manette pour jouer sur Steam

Il faut dire que le Switch Pro Controller s’appuie sur une ergonomie excellente : forme confortable, grip agréable, sticks asymétriques, gâchettes solides. Un constat partagé par Valve, qui évoque « un excellent appareil dont les fonctionnalités s’allient parfaitement au catalogue Steam. Le pad directionnel est idéal pour les jeux de combat et de plateforme et le gyroscope améliore la visée dans nos titres de type FPS/action ». Autrement dit, voilà un produit idéal pour s’amuser sur Steam, doublé d’une option supplémentaire.

Pour utiliser une manette Switch sur Steam, il faut d’abord s’assurer d’être inscrit au programme bêta du client. Ensuite, rendez-vous dans le menu Paramètres pour cocher l’option « Assistance configuration Nintendo Switch ». Il est même possible de personnaliser l’expérience en permutant les boutons A/B et X/Y ou en calibrant le gyroscope — et ce, jeu par jeu. Valve rappelle à tout hasard que les utilisateurs pourront faire apparaître l’overlay par l’intermédiaire du bouton démarrage pour modifier la configuration à l’envi.