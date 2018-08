Les indiscrétions se multiplient au sujet des prochains iPhone d'Apple. Il est question d'un trio de smartphones, dérivés de l'iPhone X sorti en 2017. D'après Europe 1, la conférence de présentation aura lieu le 12 septembre 2018.

La rentrée arrive, et avec elle, les nouveaux iPhone. Un an après avoir radicalement changé son modèle phare, Apple doit passer à l’étape de la confirmation. D’après nos confrères d’Europe 1, ce sera le 12 septembre 2018 à 19h qu’il faudra suivre la conférence de l’entreprise de Cupertino pour en savoir plus sur les différents modèles qui feront l’année 2018 / 2019. Il est aussi possible qu’Apple se serve de cette conférence de rentrée pour renouveler son Apple Watch dans une génération 4 qui pourrait changer le format de la montre connectée la mieux vendue du marché.

Que sait-on des prochains iPhone ?

Selon Bloomberg, la firme de Cupertino lèverait le voile sur trois téléphones lors de son keynote de rentrée. Sans surprise, ils se baseraient sur le design de l’iPhone X, sorti en novembre dernier en qualité de produit anniversaire et d’aperçu du futur. En ce sens, les indiscrétions apparaissent plus que jamais plausibles et dessineraient une gamme composée de trois entrées répondant à divers besoins et s’adressant à tous les portes-monnaies.

Un gros iPhone Un iPhone X Plus

Apple pourrait commercialiser son plus gros iPhone jamais conçu. Il s’agirait d’un modèle équipé d’un écran OLED de 6,5 pouces et revendiquant des mensurations assez proches d’un iPhone 8 Plus (embarquant un écran de 5,5 pouces dans un cadre très large, bouton oblige). La phablette, qui pourrait presque faire office d’iPad mini mini, ressemblerait à un iPhone X avec un minimum de bords possible, cette fameuse encoche qui fait tant débat et, bien sûr, la technologie Face ID.

Selon les sources de Bloomberg, Apple testerait des prototypes avec une résolution de 2 688 x 1 242 pixels afin d’offrir la même densité et qualité d’affichage que sur les 5,8 pouces de l’iPhone X (2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp). Est également évoquée la fonctionnalité split-screen (écran partagé) pour certaines applications, réservant cet iPhone X Plus à un usage souvent professionnel. D’autant que le géant envisagerait l’intégration du dual-SIM sur une poignée de marchés (en rêvant d’eSIM). Le prix n’est pas mentionné mais on peut s’attendre à un sommet encore jamais atteint.

Un iPhone moins cher Un iPhone Xc

Compte tenu des ventes plus faibles qu’attendu (mais suffisantes pour participer à un trimestre record), Apple serait tenté de lancer une déclinaison moins onéreuse de l’iPhone X. Moins luxueuse aussi par extension et qui pourrait être une version mise à jour de l’iPhone 7 : écran LCD — de 6,1 pouces ? — au lieu de OLED et aluminium au lieu d’acier inoxydable sur les tranches reliant les deux plaques de verres. En revanche, Apple ne répéterait pas les erreurs de l’iPhone 5c, perçu comme un iPhone au rabais, en intégrant les fonctionnalités qui vont bien de l’iPhone X (y compris Face ID).

Un iPhone X renouvelé Un iPhone Xs

Enfin, Apple renouvellerait son iPhone X normal avec les composants 2018 pour un léger boost de performance. La firme de Cupertino en profiterait pour proposer un troisième coloris aux utilisateurs : le doré, un temps prévu pour le cru 2017 mais abandonné en raison des problèmes de productions. Cette finition serait aussi prévue pour le plus gros des iPhone.

Réponses le 12 septembre.