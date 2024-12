Lecture Zen Résumer l'article

Disponible au téléchargement depuis le 11 décembre, la mise à jour iOS 18.2 apporte de très nombreuses nouveautés liées à Apple Intelligence dans les pays anglophones. En attendant l’arrivée du service en Europe, les Français doivent se contenter de changements plus minimes.

Apple a publié plusieurs mises à jour importantes pour ses appareils, mercredi 11 décembre 2024. Les iPhone reçoivent iOS 18.2, pendant que les iPad, Mac, Watch, Apple TV et Vision Pro héritent de nouvelles versions d’iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS. Ces mises à jour apportent plusieurs nouveautés communes, mais l’iPhone est celui avec le plus de changements.

Au programme d’iOS 18.2 : il y a surtout des nouveautés liées à l’intelligence artificielle générative, avec la suite Apple Intelligence. Dans les pays anglophones (Apple étend son service en dehors des États-Unis), l’iPhone peut maintenant identifier des images avec Google Lens, poser des questions à ChatGPT, générer des émojis sur mesure ou créer des images qui ressemblent à vos proches. Ces fonctions arriveront en France en avril 2025. En attendant, les propriétaires français d’iPhone ont le droit à d’autres nouveautés.



Les RCS chez Free et Bouygues, en plus de SFR

Premier changement en France : iOS 18.2 apporte le support des RCS, les remplaçants des SMS, chez Bouygues Telecom et Free Mobile.

Les utilisateurs d’iPhone chez ces deux opérateurs vont pouvoir créer des conversations de groupe avec des amis sous Android ou tout simplement leur envoyer des photos en haute définition, sans perte de qualité. La technologie RCS est aussi compatible avec les indicateurs d’écriture et les accusés de réception. Elle a été pensée pour moderniser le SMS, avec une expérience qui passe intégralement par Internet.

Les réglages RCS dans iOS 18.2. // Source : Capture Numerama

Bouygues et Free rejoignent SFR, seul opérateur à proposer le RCS sur iPhone depuis la sortie d’iOS 18 en septembre. Orange, qui est en retard, supportera les RCS en 2025.

L’application Photos efface certains défauts d’iOS 18

Adorée par certains et critiquée par d’autres, la nouvelle application Photos d’iOS 18 tronque l’affichage à base d’onglets pour une vue défilante. Apple corrige certains problèmes avec iOS 18.2, notamment en mettant mieux en avant le dossier « Favoris » qui était descendu trop bas. Le lecteur vidéo retrouve aussi son affichage en plein écran, alors qu’Apple jouait sur un effet de zoom un peu inutile auparavant. Apple indique aussi que l’historique de recherche peut être effacé plus facilement.

La nouvelle application Photos dans iOS 18. // Source : Capture d’écran Numerama

Un AirTag peut partager sa localisation

iOS 18.2 permet de partager la localisation d’un AirTag avec un proche, pour, par exemple, rechercher à plusieurs un objet égaré. La marque a aussi mis en place un système pour partager un AirTag avec une entreprise, comme une compagnie aérienne, pour l’aider à retrouver une valise perdue sans avoir accès à vos données personnelles. De nombreuses compagnies ont déjà signé avec Apple.

Le partage d’un AirTag depuis l’application Localiser. // Source : Capture Numerama

Le bouton Camera Control devient moins bête

Autre changement exclusif aux iPhone 16 : Apple a écouté les critiques sur le bouton Camera Control, qui permet de prendre des photos rapidement. Il y a deux nouveautés avec iOS 18.2 :

On peut ouvrir l’appareil photo depuis l’écran verrouillé, sans réveiller l’écran une première fois (il s’agit d’une option à activer dans les réglages Luminosité et affichage).

On peut utiliser le bouton Camera Control pour verrouiller la mise au point en le maintenant légèrement enfoncé, comme un appareil photo. C’est aussi une option à activer manuellement, dans les réglages Commande de l’appareil photo.

Les nouveaux réglages du bouton Camera Control dans iOS 18.2. // Source : Numerama

La suppression des applications système en Europe

Dans l’Union européenne, Apple permet de supprimer la quasi-totalité des applications de son iPhone, à l’exception de Téléphone et Réglages. Même l’App Store peut être effacé, au nom du droit à la concurrence.

Dans les réglages, un nouveau menu nommé« Apps par défaut » fait son apparition. Il permet, par exemple, de remplacer Messages par WhatsApp en tant qu’application de messagerie par défaut. Ou de configurer l’Epic Games Store comme magasin prioritaire sur son iPhone, devant l’App Store.

Apple change son application Mail… mais pas en France

Si vous utilisez l’application Mail, vous auriez pu adorer iOS 18.2. Malheureusement, Apple a décidé de réserver les nouveautés de son logiciel aux utilisateurs anglophones, ou en tout cas aux utilisateurs en dehors de l’Union européenne.

Quand on passe son iPhone en anglais, il y a désormais des images à gauche de chaque courriel. Elles permettent d’identifier un contact, mais surtout de vérifier l’authenticité d’une entreprise. Un mail de Netflix sans logo Netflix pourrait être une arnaque.

Autre nouveauté : Apple s’inspire de Gmail et introduit des dossiers intelligents. Son application Mail sépare désormais la boîte principale des promotions et des achats, pour vous aider à mieux vous organiser. On ignore quand arrivera cette nouvelle version en France (et pourquoi Apple a décidé de la lier à la langue anglaise).

La nouvelle application Mail, dans iOS 18.2. // Source : Numerama

En avril 2025, probablement avec iOS 18.4, Apple déploiera Apple Intelligence dans l’Union européenne. Toutes les nouveautés les plus intéressantes d’iOS 18.1 et d’iOS 18.2, comme les notifications résumées, l’intégration de ChatGPT et les Genmoji seront alors disponibles partout. En attendant, il reste possible de tricher pour les activer en France, mais il faut passer son iPhone en anglais. Évidemment, iOS 18.2 corrige aussi des bugs. Il est vivement recommandé de l’installer : cette mise à jour est beaucoup plus stable que les précédentes versions d’iOS 18.

