Disponible depuis le 27 janvier 2025, la mise à jour iOS 18.3 est moins riche en nouveautés qu’iOS 18.2, qu’Apple avait publié début décembre. Cette mise à jour se concentre sur l’amélioration de fonctionnalités existantes, en attendant un iOS 18.4 qui s’annonce bien plus innovant.

En avril 2025, Apple lancera iOS 18.4. Cette « spring release » (mise à jour de printemps), comme la marque la qualifie en interne, introduira de nombreuses nouveautés. Il devrait notamment y avoir un Siri plus proactif, de nouveaux émojis et l’arrivée d’Apple Intelligence en Europe, avec le support du français. Apple a pour habitude de séparer ses mises à jour majeures en deux temps : X.0 en septembre et X.4 en avril.

En attendant, Apple continue de peaufiner iOS 18. Après la version 18.2 en décembre 2024, voici désormais iOS 18.3. La liste des nouveautés est très petite et concerne principalement les pays anglophones. La mise à jour a été publiée le 27 janvier 2025. Elle est accompagnée d’iPadOS 18.3, macOS 15.3 (avec les Genmoji sur Mac), watchOS 11.3, visionOS 2.3 et tvOS 18.3.

La mise à jour iOS 18.3 sur iPhone. // Source : Numerama

Toutes les nouveautés d’iOS 18.3 sur iPhone et iPad

En plus des nouveautés Apple Intelligence (voir plus bas), iOS 18.3 introduit quelques très légères nouveautés sur iPhone. Parmi elles :

La calculatrice revient à l’ancien fonctionnement

Avec iOS 18.0, Apple a retiré une fonctionnalité de son application Calculatrice : la possibilité d’appuyer sur le bouton « égal » une seconde fois pour réitérer la même opération. Avec iOS 18.3, la calculatrice revient à l’ancien comportement.

Le support des aspirateurs robot

Même si Apple ne le dit pas explicitement, iOS 18.3 semble ajouter la compatibilité Matter pour les aspirateurs robot. « Siri, fais l’aspirateur » sera possible avec la mise à jour.

iOS 18.3 corrige des bugs

Dans ses notes de version, Apple indique qu’iOS 18.3 corrige plusieurs bugs, notamment un qui pouvait provoquer la disparition du clavier ou l’impossibilité d’arrêter une musique même en fermant une application. D’autres bugs sont probablement corrigés, ce qui nous incite à vous recommander de mettre à jour votre téléphone.

L’application Calculatrice d’iOS 18.3. // Source : Capture Numerama

Toutes les nouveautés d’Apple Intelligence sur iOS 18.3

La plupart des nouveautés d’iOS 18.3 concernent Apple Intelligence, la suite de fonctions d’IA générative d’Apple. Le service n’est toujours pas disponible dans l’Union européenne actuellement, même s’il est possible de l’essayer en trichant.

Apple Intelligence activé par défaut

Avec iOS 18.3, les utilisateurs anglophones n’ont plus besoin d’activer Apple Intelligence. Le service est désormais actif par défaut si on ne réside pas dans l’Union européenne. Il reste possible de le désactiver manuellement si on ne souhaite pas l’utiliser.

L’activation d’Apple Intelligence devient automatique avec iOS 18.3. // Source : Capture Numerama

Visual Intelligence sait reconnaître les animaux et les plantes

Autre changement : Visual Intelligence, la technologie qui permet de reconnaître rapidement le contenu d’une image sur les iPhone 16, peut dorénavant identifier les animaux et les plantes en un coup d’œil, sans avoir à prendre de photo. La technologie peut aussi créer un événement dans le calendrier en prenant en photo une affiche.

Le résumé des notifications limité pour éviter les bêtises

Enfin, il y a du changement pour le résumé des notifications, une fonctionnalité critiquée ces dernières semaines. Face à la critique de plusieurs médias, Apple désactive provisoirement le résumé par une IA des notifications des médias. Les notifications résumées sont aussi écrites en italique, pour que l’on identifie plus facilement le travail d’Apple Intelligence.

Une mini-application pour les Genmoji

Le générateur d’émojis d’Apple a désormais sa propre application dans Messages, il n’est plus nécessaire de passer par le clavier des émojis.

Les nouveautés Apple Intelligence dans iOS 18.3. // Source : Numerama

Avec iOS 18.4, Apple devrait activer Apple Intelligence en français au sein de l’Union européenne. La mise à jour pourrait s’avérer encore plus importante qu’iOS 18.0 pour les utilisateurs européens, avec d’autres nouveautés encore inconnues. La première bêta ne devrait plus tarder.

