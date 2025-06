Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le boom de l’intelligence artificielle porté par OpenAI et son robot conversationnel ChatGPT, fin 2022, la valeur boursière de Nvidia, n’en finit plus de grimper. En 2 ans, le prix de ses actions a été multiplié par 9, atteignant aujourd’hui la modique somme de 139,19 $. Derrière ce succès, un culte se forme autour Jensen Huang, cofondateur de l’entreprise réputée pour ses puces.

De Washington à Taipei, une communauté ne cesse de grossir depuis le 30 novembre 2022 et le lancement grand public du chatbot ChatGPT par OpenAI : la fandom de Jensen Huang, l’un des trois cofondateurs de Nvidia, éditeur de logiciels, mais surtout fabricant de processeurs graphiques (GPU). Ultra-puissantes, les puces Nvidia, longtemps connues pour propulser le jeu vidéo sur PC et Nintendo Switch, se sont avérées exceptionnellement habiles pour l’entraînement de l’intelligence artificielle — après avoir été réquisitionnées pour le minage de cryptomonnaies.

Contrairement à OpenAI, l’entreprise américaine n’est pas de la première jeunesse : elle est née en 1993, chez Denny’s, une chaîne de diners américains très populaire où Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem imaginent l’affaire devant un petit-déjeuner.

La « jensanity », un culte né à Taïwan

Comme les Beliebers ou les Swifties, cette base de fans porte un nom : la « jensanity », contraction entre le prénom du patron de Nvidia et le mot anglais « insanity » qui signifie « folie », car chacun de ses déplacements provoque… de la folie. Dernier exemple en date : son déplacement au Computex, à Taïwan, du 20 au 23 mai 2025.

Jensen Huang au Computex 2016, à Taipei // Source : Wikimedia Commons

À peine arrivé sur l’île pour participer à ce salon dédié aux ordinateurs et aux nouvelles technologies, une horde de fans s’est mise à le suivre partout, et de nombreux restaurateurs de la capitale ont affiché des photos avec Jensen Huang dans leur commerce pour faire la promotion de leur business. Il faut dire que le chouchou de l’IA est né à Tainan, capitale historique de Taïwan, en 1963, avant d’être envoyé par ses parents aux États-Unis, à l’âge de 10 ans.

En 2024 déjà, le passage de Jensen Huang au Computex avait provoqué acclamations et tonnerres d’applaudissements. Telle une rock star, une fan lui avait demandé de lui signer un autographe sur la poitrine. « J’y étais l’année dernière, et c’était incroyable de voir à quel point les gens le suivaient partout » se remémore auprès de Numerama Bob O’Donnell, analyste technologique.

« S’il a tellement la cote sur place, c’est parce que c’est un Taïwanais qui a réussi et il n’a pas oublié ses racines. Il est très fier de collaborer avec Taïwan : toutes ses puces sont fabriquées par TSMC », soit la plus importante fonderie de semiconducteurs au monde, nous explique le fondateur de TECHnalysis Research, cabinet d’étude de marché dans le domaine de la technologie. Nvidia prévoit d’ailleurs d’installer son siège régional à Taïwan.

Une telle admiration pour un leader de la tech ne s’était pas vue depuis Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, estime un autre analyste auprès de notre rédaction. « Il a su trouver la bonne orientation à la révolution mobile » avec l’iPhone estime Angelo Zino, vice-président du cabinet CFRA Research, avant d’ajouter « malheureusement, il est décédé bien trop tôt. Mais l’entreprise était vraiment prête à affronter les 15 prochaines années de la révolution mobile. Quand on pense à ce qu’a créé Jensen Huang avec les GPU Nvidia, on se dit que cela pourrait bien être l’invention la plus importante du siècle », souligne l’expert.

Steve Jobs et son fameux col roulé à la conférence mondiale des développeurs d’Apple, le 11 juin 2007 // Source : Wikimedia Commons

L’analogie entre Steve Jobs et Jensen Huang ne repose pas seulement sur leur apport au monde de la technologie. Tous deux se reconnaissent à leur look. Steve Jobs portait en permanence un col roulé noir. Jensen Huang arbore lui une veste en cuir noire, un incontournable de sa garde-robe. « La veste en cuir a un côté rock’n’roll qui lui donne un air rebelle » nous précise Richard Thompson Ford, professeur de droit à l’université Stanford et auteur d’un livre sur l’histoire de la mode. « Il nous donne l’image d’un homme qui va enfourcher sa moto et foncer sur la Highway 101 vers la Silicon Valley » étaye le consultant en image Joseph Rosenfeld, interrogé par Numerama.

Sa veste est même devenue un phénomène de mode puisque les sites qui proposent à la vente « la veste du patron de Nvidia » se multiplient. Ce sont généralement des contrefaçons pointe Joseph Ronsefeld qui rappelle que « tout le monde n’a pas les moyens d’acheter du Tom Ford », griffe du blouson de Jensen Huang que l’on peut s’offrir pour près de 10 000 $.

Quand les puces Nvidia deviennent des accessoires branchés

Les processeurs graphiques de Nvidia sont également devenus un objet de mode : Tessa Barton, chercheuse chez Databricks, a commencé à concevoir des sacs à main à base de GPU en 2023. « Dans la Silicon Valley, personne n’apprécie les sacs Chanel. En revanche, on apprécie les puces électroniques. Du coup, un sac à main fait de processeurs est plutôt sympa à emporter en soirée » assure la designer basée à San Francisco qui s’est confiée à notre équipe.

#NYFW FW24 @nvidia 🔋✨@tessybarton pic.twitter.com/JtEZgs7taV — Christina Farhat (@farhatchristina) September 4, 2024

Comptez 1 024 $ pour acquérir cet accessoire que même Paris Hilton a commandé. « J’ai longtemps hésité à répondre à sa demande, mais j’ai reçu une puce rose spéciale du Japon. Je vais me pencher sur son sac dans la semaine » promet celle qui est fan de Jensen Huang, « un homme plein de swag et de rizz » (ndlr. abréviation de charisme en slang). Son prochain projet ? Automatiser la production de sa sacoche — déjà vendue à une trentaine d’exemplaires — et ce, à l’aide de bras robotisés qu’elle s’est récemment procuré en Chine.

D’ici là, l’homme derrière les puces qui offrent à cet ornement tout sa gloire sera de passage à Paris au salon Vivatech le 11 juin prochain. De quoi mesurer si l’engouement pour sa personne le suit en Europe.

