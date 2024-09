Lecture Zen Résumer l'article

D’ici à 2 ans, TSMC se positionnera sur une technologie de gravure de puce ultrafine, annoncée à 1,6 nanomètre (nm). Une finesse pour les processeurs qui attire les entreprises, comme OpenAI. La société à l’origine de ChatGPT a besoin de composants plus efficaces et plus économes en énergie pour continuer à développer ses activités dans l’IA générative.

OpenAI va-t-il construire lui-même ses propres puces pour faire tourner ses services basés sur l’intelligence artificielle, ou va-t-il plutôt s’associer avec un partenaire ? Alors que le premier scénario était évoqué il y a quelques mois, c’est désormais l’autre piste qui tient la corde. Et ici, OpenAI s’allierait avec l’un des ténors du secteur.

C’est ce que rapporte The Register dans son édition du 4 septembre 2024, sur la base des informations récentes sorties dans la presse taïwanaise. OpenAI, à qui l’on doit le fameux chatbot ChatGPT, aurait trouvé un accord avec TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) pour obtenir des puces sur mesure à partir de la seconde moitié de 2026.

Gains de vitesse et énergétiques

Précisément, il s’agirait pour OpenAI de mettre la main sur des processeurs dont la finesse de gravure descendrait sous la barre des 2 nanomètres (nm). Cette échelle présente des avantages en matière de performance, mais aussi en économie d’énergie. Dans le cadre de ce deal, l’échelle de gravure dont il est question atteint même 1,6 nm.

Ici, les gains pour basculer du 2 nm au 1,6 nm incluent une vitesse d’exécution améliorée de 8 à 10 %, une diminution de 15 à 20 % des besoins énergétiques et une densité de transistors multipliée par 1,07 à 1,1. Des performances qui intéressent également Apple, dont on dit qu’il s’est aussi penché sur l’offre de TSMC.

TSMC est aujourd’hui l’un des leaders du secteur des semi-conducteurs, et l’un des plus en pointe, avec Samsung et Intel. L’entreprise a de nombreux clients prestigieux, comme Nvidia, Apple, Intel, ou encore AMD. OpenAI est désormais l’un de ceux-là, au regard de l’immense succès que rencontrent ses produits dans l’IA générative.

Les gains de puissance ne constituent pas la seule raison incitant OpenAI à accéder à des puces de meilleure qualité. Au-delà de la rivalité exacerbée dans l’IA générative, il y a aussi des raisons plus terre à terre : l’IA générative coûte très cher et a aussi l’inconvénient d’avoir une empreinte environnementale très lourde. Toutes les marges d’amélioration sont donc bonnes à prendre.

