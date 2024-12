Lecture Zen Résumer l'article

Apple offre des longues périodes d’essai à ses services pour l’achat d’un appareil éligible (iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods et Apple TV). De Music à Arcade en passant par TV+ et Fitness+, il y a de belles choses à découvrir.

Vous avez peut-être reçu un iPhone flambant neuf, une paire d’écouteurs AirPods, un ordinateur Mac ou un autre appareil Apple à Noël. Félicitations ! Vous voilà propriétaire d’un produit exceptionnel et, en prime, vous avez gagné un ticket d’entrée pour essayer un ou plusieurs services d’Apple.

En fonction du produit, vous avez certainement gagné un aperçu de trois mois à l’un des services suivants, voire plusieurs d’entre eux : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et Apple Fitness+ (à condition que votre identifiant Apple n’ait jamais été associé à l’abonnement concerné auparavant). Les offres d’essai sont, normalement, proposées dans l’application Réglages.

Les services offerts par Apple avec ses nouveaux produits

Apple Music

Capture d’écran d’Apple Music sur le web. // Source : Numerama

Apple Music est le Spotify d’Apple. Il s’agit d’un service de streaming musical qui donne accès à des millions et des millions de titres, ainsi qu’à des stations de radio, sans aucune publicité et en illimité. L’application permet de créer ses propres playlists, mais aussi de découvrir des morceaux via des recommandations personnalisées, entre autres stations imaginées par des spécialistes (humains). Signalons enfin la compatibilité de certaines pistes avec le Dolby Atmos, pour un rendu audio plus immersif. Apple Music est bien évidemment compatible avec tous les appareils Apple et vos playlists créées sur iPhone pourront être facilement retrouvées sur votre Apple TV (et vice-versa). Vous pourrez même improviser un karaoké grâce à la fonctionnalité Apple Music Sing, qui affiche les paroles.

À noter que la version d’essai vous propose de choisir entre la formule individuelle ou la formule familiale, avec six accès.

Combien ça coûte normalement ? 10,99 € par mois (individuel) ou 16,99 € par mois (famille).

Produits éligibles : iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac, AirPods, HomePod ou écouteurs et casques Beats.

Apple Music Télécharger gratuitement

Apple TV+

Adam Scott dans Severance. // Source : Apple TV+

Sur le segment des plateformes de SVOD, on cite souvent Netflix, Disney+, myCANAL, Amazon Prime Video ou encore Max, en oubliant Apple TV+. C’est dommage, puisque Apple dispose de son propre catalogue de séries et de films, sachant que la multinationale mise sur la qualité plutôt que la quantité, avec d’excellents choix (Ted Lasso, Shrinking, Silo, Severance…). Apple TV+ permet de découvrir des contenus qui valent des Oscars (exemple : Coda), avec une qualité de son et d’image incroyable (4K UHD en Dolby Vision, avec Dolby Atmos).

Combien ça coûte normalement ? 9,99 € par mois.

Produits éligibles : iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Apple TV Télécharger gratuitement

Apple Arcade

Apple Arcade // Source : Apple

Apple est loin d’être médiatiquement investi dans le secteur du jeu vidéo, contrairement à ses concurrents (Microsoft et Amazon). La firme propose pourtant, depuis des années, un catalogue de titres accessibles par abonnement. Ce n’est pas du streaming : chaque jeu doit être téléchargé et installé sur son appareil compatible. On trouve un peu de tout dans les 200 jeux proposés, mais il y a des pépites comme Balatro ou Vampire Survivor. Soit des jeux qu’on trouve aussi sur console et PC. L’abonnement Apple Arcade permet d’accéder à l’intégralité du catalogue.

Combien ça coûte normalement ? 6,99 € par mois.

Produits éligibles : iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Apple Fitness+

Apple Fitness+ // Source : Apple

Les repas du réveillon et de Noël risquent encore une fois d’être copieux en cette année 2024. Et ce remplissage d’estomac est naturellement suivi d’une période de bonnes résolutions, avec une remise en forme nécessaire pour éliminer toutes ces calories ingurgitées. C’est là qu’Apple Fitness+ entre en jeu : une ribambelle de cours pour se (re)bâtir un capital physique chez soi, avec 12 types d’activités différentes (du HIIT au yoga, en passant par la méditation, la danse ou encore le gainage). Les vidéos, en 4K, sont présentées par des coachs et peuvent être d’une durée personnalisée (entre 5 et 45 minutes). Bonus : votre rythme cardiaque et vos calories brûlées apparaissent à l’écran, si vous avez une Apple Watch.

Combien ça coûte normalement ? 9,99 € par mois.

Produits éligibles : Apple Watch, iPhone, iPad ou Apple TV.

N’oubliez pas de vous désabonner !

Attention, votre abonnement sera automatiquement reconduit au bout des trois mois d’essai et il ne faut donc pas oublier de se désabonner si on n’est pas satisfait du service. Pour cela, il suffit de se rendre dans les Réglages de son iPhone, de cliquer sur son compte puis de choisir Abonnements pour voir ses souscriptions en cours.

Autre point à noter : il est nécessaire d’attendre le dernier moment (la veille, par exemple) avant de résilier ces versions d’essai. Sans quoi, vous n’aurez plus du tout accès aux différents services — même si vous résiliez un mois avant l’échéance. En cas de souci ou d’oubli, vous pourrez toujours vous rendre à cette adresse pour effectuer une réclamation.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+