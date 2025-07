Lecture Zen Résumer l'article

L’Ukraine a confirmé avoir perdu un avion de combat livré par la France lors d’un crash. Il ne s’agit pas d’un aéronef abattu par les forces russes, selon Kiev. L’appareil est un Mirage 2000.

L’Ukraine a subi sa première perte d’un avion de chasse Dassault Mirage 2000 fourni par la France. L’incident, survenu dans la soirée du 22 juillet, a été révélé dans un message publié sur Telegram le même jour par l’armée de l’air ukrainienne. Le pilote a pu s’éjecter et a été récupéré sain et sauf par une équipe de sauvetage.

D’après le compte-rendu fait par l’armée, ce n’est pas dans une situation de combat que l’aéronef a été perdu, mais en raison d’une « défaillance d’un équipement aéronautique », dont la nature n’a pas été précisée. Le pilote a eu le temps de signaler l’incident au directeur de vol avant de tirer sur la poignée du siège éjectable. Aucun blessé au sol n’a été signalé.

Les comptes de réseau sociaux du président Volodymyr Zelensky et du ministre de la Défense Denys Shmyhal ne mentionnent pas à ce stade cet incident — pas plus que le compte officiel du ministère. Mais selon l’AFP, M. Zelensky a confirmé cette perte dans une vidéo sur le site de la présidence. Il a précisé qu’aucun tir russe n’était en cause.

La France livre des Mirage 2000 depuis début 2025

L’armée ukrainienne dispose depuis le 6 février 2025 d’avions de combat Mirage-2000 parmi sa chasse — qui inclut aussi des appareils soviétiques, tels les MiG-29 et Soukhoï Su-27, ainsi que des F-16 américains. Plusieurs de ces engins sont le résultat de dons des pays occidentaux pour aider Kiev à résister à l’invasion russe.

« Le 6 juin 2024, Emmanuel Macron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français. Les premiers d’entre eux sont arrivés [en février] en Ukraine », déclarait alors Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. En amont, les pilotes ukrainiens avaient été formés en France pendant plusieurs mois pour se familiariser avec ces appareils.

Une certaine discrétion entoure le volume d’aéronefs que la France entend céder à l’Ukraine. Il est évoqué une première vague de 6 Dassault Mirage 2000 — plus précisément, dans sa version Mirage 2000-5, qui constitue une évolution modernisée du Mirage 2000 C, selon l’armée de l’air française. Il a été mis en service en 1999, il y a plus de 25 ans.

Le Mirage 2000-5 est un avion de combat monoplace et monomoteur qui est surtout taillé des missions de supériorité et de défense aériennes — pour de la police du ciel ou, dans le cas ukrainien, pour abattre des drones ou des missiles. Il peut accueillir jusqu’à 6 missiles air-air MICA et deux canons de 30 mm. La France comptait 26 Mirage 2000-5 en 2024.

Selon The War Zone, des modifications spécifiques ont été apportées aux exemplaires fournis à l’Ukraine de façon à pouvoir permettre aux avions de mener aussi des opérations au sol. Ces mises à jour techniques n’ont pas été détaillées. Des équipements électroniques d’autodéfense ont aussi été mis en place — l’Ukraine étant un théâtre où le brouillage fait rage.

La perte de ce Mirage 2000 est une première pour les livraisons françaises, mais ce n’est pas le premier matériel occidental à subir un tel sort en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Du côté des F-16, le site Oryx, qui fait référence dans le suivi et le sourçage des destructions militaires de chaque camp, dénombre 4 avions détruits.



