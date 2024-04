Lecture Zen Résumer l'article

Meta AI, un chatbot uniquement disponible en anglais pour l’instant, devient encore plus performant grâce au nouveau modèle de langage Llama 3, dont les deux premières versions sont dévoilées aujourd’hui (avec 8 milliards ou 70 milliards de paramètres). L’objectif de Meta est de dépasser OpenAI et Google, grâce à ses 3 milliards d’utilisateurs dans le monde.

GPT-4, Gemini et Mistral ont un nouvel ennemi : Llama 3. Dévoilé le 18 avril après des mois de rumeurs, le nouveau modèle de langage de Meta se décline en deux versions, avec 8 milliards ou 70 milliards de paramètres. Meta le présente comme beaucoup plus intelligent que son prédécesseur, voire supérieur à la concurrence, et mise sur ses capacités pour devenir un géant de l’IA générative, devant OpenAI et Google.

Pour dépasser les deux géants de l’IA, Meta a un atout de taille : les trois milliards d’utilisateurs de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Meta AI, son concurrent de ChatGPT seulement disponible en anglais actuellement, migre dès aujourd’hui sur Llama 3, en remplacement de Llama 2. Le site Meta.ai permet aussi de discuter avec le chatbot, dans les pays où le service est disponible (l’Union européenne n’en fait pas partie). L’objectif de Meta est clair : mettre l’IA partout, dans de services que l’on utilise tous les jours.

Meta AI dans Facebook et Instagram : un succès garanti ?

Après un début timide à l’automne 2023, Meta AI va intégrer toutes les applications du groupe de Mark Zuckerberg.

Dans les messageries, comme WhatsApp ou Messenger, Meta AI va devenir une sorte de majordome. Un ami vous propose de dîner dehors mais ne sait pas à quelle adresse ? L’assistant peut venir en renfort, il suffit de le mentionner. Meta AI peut aussi générer des images et, à la manière de Snap My AI, dispose de sa propre conversation. On peut donc discuter en privé avec le chatbot si on le souhaite.

Meta AI peut générer des images animées, comme des GIF. // Source : Meta

Dans Facebook, Meta AI viendra se cacher sous les publications. Une photo vous intrigue ? Cliquez sur le bouton AI pour savoir où elle a été prise. Llama 3 est capable de reconnaître le contenu d’un post pour créer des suggestions intelligentes, comme « comment apprendre la guitare » sous une vidéo de guitare.

Autre intégration dans les applications de Facebook : Meta AI va rejoindre la barre de recherche de toutes les applications Meta. La phrase « idées de choses à faire à Paris » dans la recherche Facebook ouvrira Meta AI, qui suggèrera des choses. Meta AI est le premier chatbot capable de combiner les recherches Google et Bing pour trouver des informations pertinentes.

Enfin, pour mieux concurrencer ChatGPT, Meta lance un site web. Meta.AI reprend l’interface du service d’OpenAI, avec la possibilité de discuter avec Meta AI depuis n’importe quel appareil. Il est inaccessible en France, mais un VPN permet d’y avoir accès.

Meta AI est aussi disponible sur les lunettes Meta Ray-Ban et prépare son arrivée dans les casques Meta Quest.

L’interface de Meta.AI avec un VPN. // Source : Capture Numerama

Llama 3 sera-t-il à la hauteur de GPT-4 et Gemini ?

Comme les anciennes versions, le nouveau Llama 3 est un modèle open source. Meta reste fidèle à cette philosophie qui l’aide à se distinguer des autres géants, comme Google et OpenAI. Llama 3 se positionne à la fois comme un rival des modèles privés (Gemini et GPT-4, pour ne citer que les plus connus) et les modèles libres (Mistral, notamment).

Selon Meta, Llama 3 permet d’ores et déjà à Meta AI de devenir un des meilleurs assistants du monde, grâce à sa meilleure capacité de compréhension. L’entreprise publie plusieurs comparaisons sur son site qui, sans surprise, montrent souvent que Llama 3 surpasse la concurrence.

Un des benchmarks publiés par Meta. // Source : Meta

Dans un futur proche, Meta prépare une version de Llama 3 encore plus puissante avec 400 milliards de paramètres. Elle devrait aussi être open source, même si la décision finale n’a pas été prise.

En attendant GPT-5, le prochain modèle d’OpenAI, Meta ne cache pas ses ambitions avec Llama 3. L’entreprise de Mark Zuckerberg reconnaît son déficit de notoriété dans le monde de l’IA, mais pense être en mesure de rattraper les autres grâce à la puissance de ses services. Dans le futur, l’IA pourrait devenir incontournable sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.

