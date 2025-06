Lecture Zen Résumer l'article

Google a lancé AI Edge Gallery, une application Android qui permet d’installer et d’utiliser de grands modèles de langage (LLM, large language models) directement sur son smartphone. Rien ne transite par le cloud : tout se fait localement sur le téléphone. De quoi préparer l’avenir de l’intelligence artificielle générative.

La guerre de l’intelligence artificielle générative se jouera peut-être sur le fonctionnement en local des grands modèles de langage (LLM, ou large language models), les « moteurs » des chatbots comme ChatGPT ou Gemini. C’est ce que Google expérimente avec AI Edge Gallery, une application Android avec plusieurs LLM que vous pouvez essayer.

AI Edge Gallery : quelle est cette nouvelle application de Google ?

Ce n’est pas une application véritablement à destination du grand public, car elle est indisponible sur le Play Store : il faut en effet se rendre sur la page GitHub du projet pour télécharger le fichier APK d’installation. Google l’assume : c’est une application « expérimentale », compatible avec tous les smartphones Android (et bientôt avec les iPhone).

L’interface d’AI Edge Gallery. // Source : Google

Pour pouvoir utiliser les LLM disponibles, il faut d’abord les télécharger depuis l’application, ce qui nécessite un compte sur Hugging Face (il faut autoriser l’application à accéder à votre compte). Plusieurs modèles de langage sont utilisables : il y a Gemma 3 et toutes ses déclinaisons (une famille de modèles de Google), mais également Qwen, développé par le géant chinois de l’e-commerce Alibaba. Si ces LLM sont proposés gratuitement, c’est parce qu’ils sont open source. Et si vous avez des LLM stockés sur votre smartphone, vous pouvez les importer dans l’application pour les utiliser.

De la reconnaissance d’image dans l’application AI Edge Gallery. // Source : Google

Pour les utiliser, pas besoin d’utiliser le cloud, ni de connexion à Internet. C’est l’avantage de pouvoir avoir en local des LLM. L’inconvénient, c’est qu’il faut cependant les télécharger au préalable, puis les stocker dans le mobile : les modèles demandent plusieurs gigaoctets d’espace. Il vous faudra donc faire attention à l’encombrement de votre téléphone. À noter : lorsque nous avons essayé l’application, nous n’avons pas réussi à récupérer les modèles Gemma 3.

L’autre gros avantage avec une telle approche, c’est la confidentialité des données et des traitements. Rien ne sort de votre appareil avec ces LLM en local : vous pouvez confier ce que vous voulez, comme des photos ou des conversations, rien ne sortira. C’est plus rassurant en tout cas qu’avec un chatbot en ligne.

Que peut-on faire avec AI Edge Gallery ?

La première fonction, c’est « Ask Image » ; elle permet de demander à un modèle (deux versions de Gemma 3 sont proposées) d’analyser une image. Autre section de l’application, « Prompt Lab » : les différents LLM sont en mesure de générer du texte, d’en réécrire, d’en résumer, ou encore de générer du code informatique. Ce n’est pas exactement comme un chatbot, puisque Prompt Lab est surtout réservé aux requêtes uniques et ciblées. La dernière section, c’est « AI Chat », qui pour le coup est un chatbot, comme ChatGPT ou Gemini.

Une démonstration de l’application AI Edge Gallery // Source : Numerama

Bien entendu, comme ça fonctionne en local, les performances sont moindres par rapport à des chatbots ou autres outils d’IA édités par des entreprises, disponibles dans le cloud, avec de puissantes machines pour faire tourner l’ensemble. Par ailleurs, les versions des LLM disponibles sont loin d’être les plus puissantes.

Globalement, la génération de texte est remplie d’erreurs de langage et d’orthographe et les écrits produits assez plats. Nous avons testé la génération textuelle (avec Prompt Lab et AI Chat) et c’est sans appel : les réponses sont très rapides, et le téléphone ne chauffe pas. Notez que nous avons essayé AI Edge Gallery avec un Honor Magic 7 Pro, un smartphone haut de gamme avec une puce très puissante. Avec un modèle moins performant, les LLM fonctionnent sûrement moins vite.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !