Commercialisé à partir de 2 499 euros, le Mac Studio est un ordinateur de bureau à destination des créatifs, en quête d’une très grande puissance de calcul. Le modèle testé par Numerama, avec la puce M3 Ultra, 256 Go de RAM et 4 To de stockage, coûte 10 124 euros. La meilleure configuration atteint les 17 624 euros.

Tester un Mac Studio n’est pas facile. En 2022, quand Apple avait lancé la première génération de son « Big Mac mini », Numerama s’était confronté à un problème inédit : comment tester une machine aussi puissante, capable de passer les tests les plus compliqués avec seulement une fraction de sa puissance ? Le Mac Studio se destine aux créatifs, aux scientifiques et aux développeurs, et même eux ne peuvent pas exploiter toutes ses capacités. Il s’agit aujourd’hui de l’ordinateur le plus puissant d’Apple, devant un Mac Pro oublié depuis bientôt deux ans.

Trois ans plus tard, la même question se pose. Si l’émergence de l’IA générative nous permet de tester un peu plus les limites de l’ultra-machine d’Apple (en installant DeepSeek-R1 et des LLM avec des dizaines de milliards de paramètres en local), force est de constater que le Mac Studio n’a que très peu de limites. Nous avons décidé de consacrer notre test à une question simple : où se positionne la puce M3 Ultra par rapport à la M4 Max, qui équipe la version la moins chère de l’ordinateur ?

Une puce M3 Ultra plus puissante que la M4 Max : Apple pris au piège de ses gammes

En 2025, Apple commercialise deux Mac Studio différents :

Le modèle M4 Max, entre 2 499 et 7 394 euros.

Le modèle M3 Ultra, entre 4 999 euros et 17 624 euros.

Vous avez bien lu : la version M3 Ultra, avec une puce de troisième génération, coûte plus cher que la version M4 Max, qui est plus moderne. Pourquoi ? Parce que la dénomination « Ultra » est particulière dans la famille des puces Apple. Elle signifie que l’on additionne deux puces « Max », en l’occurrence deux M3 Max. Le Mac Studio avec une puce M3 Ultra a une génération de retard, mais voit la vie en double. Ses deux puces M3 Max fusionnées en une sont plus puissantes qu’une seule puce M4 Max, même s’il ne s’agit pas d’un ratio x2.

Pourquoi ne pas avoir sorti un Mac Studio avec une puce « M4 Ultra », qui fusionnerait deux puces M4 Max ? Parce que ce n’est pas possible, confesse Apple. Le connecteur UltraFusion qui permet de combiner deux puces n’est pas présent sur la génération M4. Et puisque la conception de « grosses » puces est risquée, car la gravure ne se passe pas toujours bien, le plus sage est de lancer une M3 Ultra.

La puce M3 Ultra est la plus puissante de l’histoire d’Apple. // Source : Apple

Avec sa configuration doublée, le Mac Studio M3 Ultra dispose de capacités inédites pour un ordinateur Apple. Il peut atteindre les 512 Go de RAM (notre modèle de test se « contente » de 256 Go), embarque un CPU 32 cœurs et un GPU 80 cœurs. Sa bande-passante mémoire bat aussi des records, avec une vitesse terrifiante de 819 Go/s. C’est donc l’ordinateur le plus intéressant de la gamme.

Les performances de la puce M3 Ultra battent tous les records, mais l’écart est sans surprise plus faible

La puce M3 Ultra est-elle effectivement plus puissante que la puce M4 Max, sans l’être deux fois plus ? Pour le savoir, nous avons réalisé de très nombreux benchmarks sur le nouveau Mac Studio. Notre modèle de test coûte 10 124 euros et s’approche du maximum proposé par Apple. Il ne lui manque que les 512 Go de RAM pour être au maximum, mais l’on saura parfaitement se contenter de 256 Go (ou de 16 Go, d’ailleurs).

Pour mesurer l’écart entre la M3 Ultra est les autres puces d’Apple, nous avons utilisé plusieurs outils comme Cinebench, Geekbench (version 5 et 6), Geekbench AI et GFXBench :

Petite configuration pour notre Mac Studio de test. // Source : Numerama

CPU : la puce M3 Ultra bat tous les records, mais la M4 Max n’est pas très loin

Sur Geekbench 6, l’outil de benchmark le plus connu dans l’univers Apple, la puce M3 Ultra bat sans surprise un record. Son score multi-cœurs est de 27 681, contre 25 618 sur la M4 Max. Ces deux configurations sont les meilleures jamais mesurées par Numerama, avec une petite avance de la puce M3 Ultra.

En revanche, et c’est tout à fait logique, le mono-cœur est plus performant sur M4 Max (3 246 sur M3, 3 995 sur M4). Ici, le modèle M3 Ultra paye son retard d’une génération.

Sur Cinebench, on constate une même dynamique. L’écart en single core est le même, avec une puce M3 Ultra (149) en retrait sur la M4 Max (178). En revanche, dès que les 32 cœurs sont sollicités, la M3 Ultra repasse devant. On obtient 2 992 avec elle, contre 2 089 sur M4 Max.

Nos mesures avec Geekbench 6 et Cinebench sur le CPU. // Source : Numerama

Dans les deux cas, on peut faire le même constat : le choix de la génération précédente impacte le nouveau Mac Studio. L’écart n’est pas si conséquent entre les deux générations, ce qui pourrait convaincre les créatifs un peu moins exigeants d’opter pour la version M4 Max. Mais, in fine, le nombre de cœurs compte. Avec 32 cœurs de génération M3 versus 16 cœurs de génération M4, la puce M3 Ultra est plus puissante que la M4 Max.

Au vu du faible écart, on peut imaginer que le principal avantage du M3 Ultra est le support de 512 Go de RAM. Les performances brutes sont proches, mais le besoin d’une grande quantité de mémoire vive pourrait inciter à choisir le modèle le plus cher.

GPU : un écart visible, mais pas colossal

Côté carte graphique, on trouve 80 cœurs sur la puce M3 Ultra. C’est immense et c’est le double de la puce M4 Max (qui dispose de cœurs de génération supérieure).

Selon nos mesures, l’écart est ici un peu plus important. Sur Geekbench 6, le Mac Studio avec puce M3 Ultra prend une nouvelle fois la première place (259 277 points), quand la puce M4 Max (195 202) reste derrière l’ancien M2 Ultra (216 755). Ce n’est pas vraiment une surprise : l’art du GPU a toujours été un peu plus brutal : le nombre de cœurs compte.

Le constat est le même sur Cinebench, avec 19 378 points sur la puce M3 Ultra et 16 574 points sur M4 Max. L’écart n’est pas immense, mais devrait suffire à convaincre certains professionnels d’opter pour le Mac Studio le plus cher.

Nos mesures avec Geekbench 6 et Cinebench sur le GPU. // Source : Numerama

Enfin, sur GFXBench, le test Aztec High Tier, le plus exigeant, affiche 3 875 frames sur M3 Ultra, contre 3 858 frames sur M4 Max. Un écart faible, mais à l’avantage de la super-puce. Les rares gamers sur Mac ne devraient pas vraiment voir de différences entre les deux SoC.

Neural Engine (NPU) : la puce M3 Ultra trébuche sur l’IA et c’est un problème

Enfin, venons à un composant amené à devenir de plus en plus important : le Neural Engine (le nom donné par Apple au NPU, le coprocesseur en charge des tâches d’intelligence artificielle).

Ici, Apple se place dans une drôle de position. Le M3 Ultra embarque un Neural Engine avec 32 cœurs, contre 16 cœurs sur le M4 Max. Problème : comme Numerama l’avait constaté dès mai 2024, la génération M4 change beaucoup de chose pour le NPU. Le gain de performances est colossal avec cette génération, la première vraiment dédiée à l’IA.

Selon nos tests avec le logiciel Geekbench AI, un des premiers capables de mesurer les performances du Neural Engine sur une dizaine de tâches (l’identification d’objets dans des images, la reconnaissance de visages, l’estimation de la profondeur d’une photo…), la puce M3 Ultra se fait avoir ici. Le Neural Engine du M4 Max est considérablement plus puissant, grâce à son architecture plus moderne. Trois tests sont réalisés avec différents niveaux de précision et le M4 Max gagne à tous les coups.

Geekbench AI Single Score Geekbench AI Half Precision Score Geekbench AI Quantized Score M3 Ultra 5537 30403 33356 M4 Max 5981 37024 50913

Sur le Neural Engine, la puce M3 Ultra paye sa génération de retard. Ce n’est pas tellement problématique pour les tâches les plus gourmandes en ressources, qui tireront sur le GPU, mais cette situation illustre parfaitement les méfaits du choix d’Apple. Pour certaines tâches bien précises (ajouter du flou à un arrière-plan de vidéo par exemple), le modèle M4 Max, moins cher, pourrait mieux s’en sortir que le modèle M3 Ultra.

12 ports, zéro bruit et un bloc « portable » : le Mac Studio reste terriblement sexy

Le Mac Studio M3 Ultra est-il suffisamment performant pour faire tourner en local des LLM ? La réponse est oui. Avec le logiciel LLM Studio, nous avons installé quatre LLM :

DeepSeek R1 Distilled, avec 7 milliards de paramètres. Il pèse 4,68 Go et occupe autant de place dans la RAM (une fraction de nos 256 Go donc).

Llama 3.3, avec 70 milliards de paramètres. Il occupe 42,52 Go de mémoire vive et ne peut pas tourner sur la plupart des ordinateurs modernes. Sur le Mac Studio, il n’y a aucun problème.

Qwen, avec 32 milliards de paramètres. Le modèle d’Alibaba occupe 19,95 Go de RAM.

Mistral Nemo, un petit modèle français optimisé pour le local, avec seulement 7,48 Go d’espace requis.

Dans les quatre cas, le Mac Studio s’en sort très bien. Il sollicite 90 à 99 % de son GPU quand il génère des inférences, mais ne surchauffe pas et ne freeze pas. Un modèle comme DeepSeek-R1 7B génère environ 70 tokens par seconde, un LLM XXL comme Llama 70B en génère 11. On peut parfaitement imaginer un usage local en entreprise, avec des millions de documents gérés par cette machine, sans risque de piratage, et plusieurs LLM en cache simultanément. La génération d’images est aussi possible, même si Nvidia reste la référence aujourd’hui.

Plus de 40 Go de RAM pour un seul modèle ? Pas de problème. // Source : Numerama

Pour le reste, le Mac Studio est exemplaire. En plus de parfaitement gérer sa chauffe, d’exporter de longs projets 4K en quelques secondes et d’être relativement transportable, il dispose de 12 ports (SD, jack, 4 Thunderbolt 5/USB-C, 2 USB-C, 2 USB-A et 1 Ethernet 10G), avec un accès rapide à l’USB et à la carte SD. Son seul défaut est l’absence de Wi-Fi 7, puisqu’il se contente de Wi-Fi 6E. Mais c’est vraiment un détail, pour un appareil vraiment conçu pour les pros.

Le prix des options, absolument ahurissant Avec un prix situé entre 4 999 et 17 624 euros, le Mac Studio, dans sa configuration M3 Ultra, n’est définitivement pas un Mac pour tout le monde. Cette configuration inédite, qui réunit deux puces M3 Max en une, délivre des performances records sur quasiment tous les tests. La puce M3 Ultra est un monstre de puissance et peut effectuer des calculs compliqués en seulement quelques secondes, avec seulement une fraction de ses performances maximales. La possibilité de monter jusqu’à 512 Go de RAM offre des perspectives inédites dans l’environnement Apple, notamment pour faire tourner des LLM localement.



Le seul défaut du Mac Studio ultra haut de gamme est le choix d’Apple avec son processeur. Puisqu’il n’est pas possible de créer une M4 Ultra, la marque a décidé d’utiliser la génération précédente pour sa configuration haut de gamme. Le M3 Ultra surpasse la M4 Max dans 99 % des cas, sauf pour les tâches d’intelligence artificielle, où son NPU est un peu moins performant. C’est dommage, même si son GPU et sa super-RAM en font tout de même le meilleur Mac pour des tâches énergivores.

