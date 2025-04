Lecture Zen Résumer l'article

Quatre mois après son annonce, le nouveau modèle de réflexion o3 arrive enfin dans ChatGPT. OpenAI lance également o4-mini, une nouvelle génération de modèles de réflexion optimisée pour des tâches plus légères. Il s’agit de ses deux modèles les plus polyvalents.

o3 est de retour ! Annoncé en décembre 2024 par OpenAI, puis abandonné en février 2025 au profit d’une fusion avec le futur GPT-5, le super modèle de réflexion arrive aujourd’hui dans ChatGPT, après un énième changement d’avis de son créateur.

Comme le modèle o1 ou son concurrent DeepSeek-R1, o3 est capable d’imiter la réflexion humaine en se posant des questions avant de répondre. Il est aussi coûteux qu’efficace pour résoudre des problèmes complexes, puisqu’il bat des records dans les tests d’évaluation selon OpenAI (et surpasse ainsi toute la concurrence). C’est d’ailleurs lui qui était aux commandes du mode Deep Research depuis plusieurs semaines, un outil impressionnant qui génère des rapports sophistiqués en une trentaine de minutes quand on lui pose une question.

En plus d’o3, OpenAI a dévoilé le 16 avril deux nouveaux modèles nommés o4-mini et o4-mini-high. Il s’agit aussi de modèles de réflexion, mais ils ont besoin de moins de ressources pour fonctionner.

o3 : le nouveau meilleur modèle de ChatGPT peut analyser des images comme un humain

OpenAI mise sur o3 pour reprendre l’avantage sur DeepSeek et Google Gemini, alors que l’attention médiatique est plutôt autour de ChatGPT ces dernières semaines. Le générateur d’images de GPT-4o rencontre un succès mondial, la « mémoire » de ChatGPT va s’améliorer tandis que GPT-4.1 vient d’être présenté pour les développeurs.

Selon Greg Brockman d’OpenAI, o3 marque « une véritable rupture technologique ». L’entreprise le compare à l’introduction de GPT-4 en termes d’évolution, puisque ce modèle de raisonnement surpasserait le cerveau humain à plusieurs niveaux.

o3 indique ce qu’il fait avec les images. // Source : OpenAI

Une des forces d’o3 est sa capacité à analyser des images très complexes, avec de très nombreuses informations et des schémas. Le modèle de réflexion détaille ce qu’il fait, en indiquant, par exemple, qu’il zoome sur une image pour mieux le lire. o3 est entraîné pour se comporter comme un chercheur, mais fait tout beaucoup plus rapidement. Il peut aussi explorer le web en quelques secondes et effectuer plusieurs hypothèses, pour offrir un résultat extrêmement complet et détaillé.

Pour prouver les avancées réalisées avec o3, OpenAI a fait passer à son modèle plusieurs tests mathématiques. Le nouveau modèle prend la tête dans la plupart des classements, avec un o4-mini vraiment proche sur certains aspects (même s’il sera moins bon sur des tâches difficiles). L’entreprise continue de perfectionner sa technologie, qui fait des progrès colossaux plusieurs fois par an.

Des benchmarks mathématiques pour les modèles de réflexion de ChatGPT. // Source : OpenAI

Une des particularités d’o3 (et d’o4-mini) est qu’ils peuvent accéder aux outils d’OpenAI, qui étaient autrefois inaccessibles sur les modèles de réflexion. o3 peut aller sur le web, exécuter du code Python, générer des images, utiliser le mode Canvas, etc. Il peut donc techniquement être utilisé comme modèle par défaut pour une personne avec des besoins très exigeants. Pour les questions les plus générales, un modèle comme GPT-4o reste une solution plus rapide et plus économe.

Au test Humanity’s Last Exam, considéré comme un des plus exigeants pour les IA, o3 arrive largement en tête avec 24,9 % de précision. Seul Deep Research fait mieux, ce qui n’est pas vraiment surprenant. Ce mode utilise o3 mais travaille plus longtemps.

Les résultats des modèles o sur des benchmarks très exigeants. // Source : OpenAI

o3 et o4-mini disponibles aujourd’hui dans ChatGPT

Sans surprise, o3 et o4-mini ne vont pas cohabiter avec o1 et o3-mini, alors qu’OpenAI admet qu’il a trop de modèles. L’entreprise annonce qu’o3 devient son seul modèle de réflexion haut de gamme, tandis qu’o4-mini remplace les modèles o3-mini dans ChatGPT. OpenAI promet aussi un modèle o3-pro à l’avenir, pour remplacer o1-pro, mais il n’est pas encore prêt. Ce modèle est aujourd’hui réservé aux abonnés ChatGPT Pro (l’offre à 200 euros par mois).

o3 et o4-mini sont disponibles aujourd’hui dans ChatGPT, mais seulement pour les abonnés payants (Pro, Plus, Team, avec des limites différentes). Les développeurs peuvent aussi les utiliser depuis l’API.

