À Barcelone, Orange fait la démonstration d’un assistant vocal destiné à intégrer ses décodeurs télé. Il permet de poser des questions en langage naturel et utilise GPT-4o pour comprendre ce que veut l’utilisateur.

« Je veux voir un film de super-héros mais j’ai oublié son nom, je crois qu’il s’habille en rouge et dit des gros mots. Peux-tu me dire s’il est disponible sur une plateforme, me proposer un cours résumé en français pour m’aider à vérifier et lancer sa lecture ? Au passage, règle le volume à 50 % »

Dans les prochains mois, un abonné Orange pourrait poser ce type de questions à sa télécommande. Au Mobile World Congress de Barcelone, un des plus grands salons dédiés aux innovations mobiles, l’opérateur français dévoile un prototype d’assistant vocal avancé. Il a été développé par Orange Roumanie et tourne sur un Décodeur TV 6 français.

ChatGPT aux commandes et une intégration à l’interface Orange : le futur des box ?

Le futur assistant vocal d’Orange n’est pas encore prêt, dans le sens où il n’est pas possible de le contrôler avec la télécommande officielle fournie avec un abonnement Livebox. Pour l’instant, les ingénieurs qui l’ont imaginé utilisent une télécommande modifiée avec un micro. Un bouton permet de déclencher l’écoute, puis d’envoyer la requête.

Sur son stand, Orange met en avant un assistant vocal intégré à ses Livebox. // Source : Numerama

Sur la télévision, une interface visuelle apparaît quand on pose une question. La box Orange convertit le son en texte, l’envoie à GPT-4o et génère une réponse. La surcouche développée par l’opérateur est capable d’interpréter l’inférence pour automatiser une action. La box peut, par exemple :

Initier une recherche et insérer le nom du film trouvé par ChatGPT.

Modifier le volume.

Lancer une chaîne en direct.

Naviguer dans l’interface.

D’une certaine manière, Orange travaille sur son propre agent IA, à la manière d’OpenAI Operator ou de Google Gemini. Son rôle sera d’effectuer des actions à votre place, tout en fournissant des réponses vocales (il est parfaitement possible de demander à sa box la date de naissance d’une célébrité ou la recette du gratin dauphinois par exemple). L’utilisation d’un LLM comme GPT-4o ouvre de nombreuses possibilités inédites sur un téléviseur.

Quand on déclenche l’assistant vocal, cette barre apparaît en bas de l’écran. // Source : Numerama

À quand ChatGPT sur les décodeurs Orange ?

Dans un second temps, les équipes d’Orange indiquent à Numerama qu’il sera possible de changer de LLM, pour par exemple utiliser un modèle Mistral. À terme, on peut imaginer que l’objectif sera de se tourner vers un traitement local, même s’il faudra beaucoup plus de puissance pour y parvenir. L’initiative rappelle notamment Djingo, l’ancien concurrent d’Alexa et Google Assistant par Orange, que l’opérateur a abandonné.

Aujourd’hui, cet assistant vocal plus capable n’est qu’un concept. Orange France n’a pas encore décidé de l’intégrer à ses box, même si les tests de sa filiale roumaine utilisent son matériel. Les ingénieurs d’Orange misent notamment sur le MWC pour obtenir de premiers retours, qui pourraient inciter l’opérateur à accélérer sur le sujet. La future Livebox 8, attendue en 2025, sera-t-elle accompagnée d’IA dans les box ?

