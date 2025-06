Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Nintendo Switch 2 est à peine sortie que ses manettes sont déjà trouvables à un meilleur prix, une bonne nouvelle au vu de l’augmentation de prix par rapport à l’ancienne génération.

Il n’y a pas de Switch sans Joy-Con. Identifiables entre mille, les manettes de la console de Nintendo ont clairement contribué à son succès. Leur bonne polyvalence pour jouer aussi bien en docké qu’en portable, et leur format compact, en font des manettes pratiques et agréables. Pour sa Switch 2, Nintendo ne change pas une recette qui marche et accompagne de nouveau sa console d’une paire de Joy-Con nouvelle génération, déjà trouvable en promotion.

Les Joy-Con 2 sont normalement vendus 89,99 €. Ils sont en ce moment proposés au prix de 79,90 € sur le site de Leclerc.

C’est quoi, ces nouveaux Joy-Con ?

Le principal changement des Joy-Con nouvelle génération se trouve dans leur façon de se connecter à la console. Le système de rails de la première Switch laisse place à une connexion magnétique plus rapide. Une manière de connecter la manette à la console bien plus simple et satisfaisante. L’ergonomie est aussi revue, avec une meilleure prise en main grâce à un format plus grand. La disposition des touches est la même que la première génération de Joy-Con, avec toutefois des sticks plus imposants, et des gâchettes plus accessibles.

Le mode souris des Joy-Con 2 // Source : Nintendo

Autre nouveauté : l’apparition d’un capteur optique intégré sous chaque Joy-Con, afin de les utiliser comme une souris d’ordinateur. Le capteur fonctionne sur une surface plane et s’avère déjà très utile pour jouer à des jeux de stratégie. Enfin, un bouton « C » permet d’activer la fonction GameChat pour partager votre écran ou activer la fonction de chat en ligne.

À ce prix, les Joy-Con sont-ils une bonne affaire ?

Cela reste toujours un prix élevé pour un accessoire supplémentaire, mais 10 € de réduction, c’est toujours bon à prendre. Notez que si vous cherchez une paire de Joy-Con supplémentaire pour jouer en local avec vos amis ou votre famille, vous pouvez encore utiliser vos manettes de la Switch 1. D’autant plus que les Joy-Con 2 semblent conserver le plus gros défaut de la Switch : le fameux Joy-Con drift, alors autant ressortir les anciens.

Niveau batterie, les Joy-Con offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie et se rechargent une fois branchés à la Switch 2.

Les points à retenir sur les Joy-Con de la Switch 2 :

La connexion magnétique

Une meilleure ergonomie

Un mode souris

