[Deal du jour] La Switch est en passe de devenir l’une des consoles les plus vendues en France. Si vous n’avez pas encore craqué pour la console de Nintendo, et que vous souhaitez la voir dépasser la PlayStation 2, le modèle OLED est en promo.

C’est quoi, la promotion sur cette Switch OLED ?

La Nintendo Switch version OLED est normalement vendue à 319 €. Pour le Black Friday, elle est proposée sur Amazon au prix de 285,49 € grâce à une réduction qui s’applique automatiquement dans le panier.

Un pack, avec le jeu Super Mario Bros Wonder préinstallé (d’une valeur de 59,99 €), est proposé au prix de 319 €.

C’est quoi, cette version OLED de la Switch ?

Bien que les différences entre la Switch OLED et la Switch soient à première vue minimes, l’expérience de jeu est plus agréable en mode nomade avec la version OLED. Elle est dotée d’un écran de 7 pouces bien plus lumineux que le modèle classique. La visibilité est donc améliorée, avec des couleurs plus vives et un meilleur contraste. La dalle OLED est idéale en mode nomade, pour profiter de vos jeux.

En dehors de l’écran, la capacité de stockage de cette version est doublée et les haut-parleurs améliorés. Le design et les performances sont toutefois les mêmes qu’avec une Switch classique.

Super Mario Bros. Wonder // Source : Nintendo

À ce prix, la console est-elle une bonne affaire (avec ou sans Mario Wonder) ?

À moins de 290 €, c’est bien sûr une bonne affaire. La version avec Mario Wonder n’est pas spécialement l’affaire du siècle, mais vous évitera de réfléchir à un jeu à acheter si la console doit atterrir sous le sapin. Ce nouveau Mario est de plus un excellent jeu, avec une aventure divertissante et colorée, moins cloisonnée que les épisodes précédents. Les niveaux se parcourent rapidement, et le titre est un super jeu pour un jeune public. Notez que le jeu est jouable jusqu’à quatre joueurs.

