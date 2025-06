Lecture Zen Résumer l'article

La Nintendo Switch 2 propose plusieurs fonctionnalités très intéressantes, comme la possibilité de mettre un code de verrouillage. Il sert à prévenir les vols ou éviter que tout le monde puisse l’utiliser.

La Switch 2 est désormais disponible. La nouvelle console de Nintendo est bien évidemment un événement, et les joueuses et les joueurs seront nombreux à craquer pour découvrir l’étendue de ses possibilités. Et pour bien protéger l’appareil, il y a une fonctionnalité qui va faire plaisir à celles et ceux qui craignent les vols : la possibilité de mettre un code pour verrouiller l’écran quand la console sort de la veille.

Il s’agit d’une mesure de protection quasi impossible à contourner puisque votre Switch 2 ne pourra être utilisée que par les personnes qui connaissent ce code secret (composé d’une série de 4 à 8 chiffres). Au sein d’une famille, c’est aussi une façon d’empêcher un enfant trop jeune de chiper la Switch 2 pour y jouer en douce. Il est dommage de constater que Nintendo n’a pas voulu l’intégrer à la première Switch.

Le code PIN de la Switch 2 est simple à mettre

Comment mettre le code ?

Pour mettre un code PIN à sa Switch 2, il faut se rendre dans les paramètres : Paramètres de la console > Console > Verrouillage de la console. Après avoir coché l’option, la console vous demandera de choisir un code secret, qui devra être rentré deux fois avant d’être validé. « Le code secret sera demandé chaque fois que la console sort du mode repos », précise le menu.

Code PIN sur la Nintendo Switch 2. // Source : Capture d’écran

Nintendo a intelligemment pensé cette fonction : ainsi, par défaut, les chiffres doivent être rentrés avec les mouvements des sticks (pour les chiffres 1 à 8, 0 et 9 sont attribués respectivement aux touches X et Y). C’est une couche de protection supplémentaire : avec un clavier virtuel, quelqu’un peut plus facilement voir par-dessus votre épaule pour prendre connaissance du code. D’autant que vous pouvez utiliser les deux sticks pour rentrer le code et, ainsi, passer de l’un à l’autre pour trouver une routine rapide.

Code PIN sur la Nintendo Switch 2. // Source : Capture d’écran

Notez qu’un clavier virtuel reste disponible, en maintenant la touche « + » enfoncée. Bien entendu, il faudra veiller à communiquer le code aux personnes de confiance, celles qui sont autorisées à utiliser votre console sans souci.

Code PIN sur la Nintendo Switch 2. // Source : Capture d’écran

Comment retirer le code ?

Pour retirer le code, il suffit de se rendre au même endroit, après avoir déverrouillé la console : Paramètres de la console > Console > Verrouillage de la console. Sans surprise, le code vous sera encore une fois demandé pour désactiver l’option.

Que faire si j’ai oublié mon code ?

Avez-vous oublié votre code ? Sur l’écran de verrouillage, il existe une option pour surpasser cette situation et elle nécessitera de passer par votre compte Nintendo.

Code PIN sur la Nintendo Switch 2 // Source : Capture d’écran

