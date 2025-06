Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Monsieur Cuisine Smart est un robot cuiseur de Silvercrest, la marque de Lidl. Souvent de bon rapport qualité-prix, l’appareil de cuisson profite en ce moment d’une réduction inédite.

Si vous trouvez les robots multifonctions de grandes marques bien trop chers, il faut savoir se tourner vers des fabricants moins populaires, mais qui savent proposer des appareils au bon rapport qualité-prix. Lidl, par exemple, possède une marque d’électroménager baptisée Silvercrest qui possède d’excellents modèles pour la cuisine, notamment le Monsieur Cuisine Smart, qui tombe à moins de 200 €.

Le robot cuiseur Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest est normalement vendu 429 €. Il est en ce moment proposé au prix de 199 € sur le site de Lidl, dans la limite des 200 exemplaires disponibles.

C’est quoi, Monsieur Cuisine Connect Smart ?

Le Monsieur Cuisine de Lidl est un robot cuiseur qui vient concurrencer le Thermomix et qui propose globalement les mêmes fonctions. Il peut cuire à la vapeur, mixer, hacher, broyer et mijoter. Il possède des dimensions de 49,5 × 31 × 37,5 cm pour un poids de 7 kg et est un accessoire massif qui prend donc de la place. Sa grande taille lui permet d’accueillir un bol d’une capacité de 4,5 L, pour des préparations culinaires pour six personnes environ.

Le Monsieur Cuisine Connect Smart peut se connecter en Wi-Fi et peut s’utiliser avec l’application dédiée, disponible sur iOS et Android. Vous retrouverez de nombreuses recettes sur l’appli, ainsi qu’une fonction de liste de courses pour ajouter les ingrédients nécessaires. Vous pourrez aussi partager, consulter et commenter des recettes d’autres utilisateurs. D’autres recettes sont directement enregistrées dans l’appareil, accessible via l’écran tactile de 8 pouces ou la molette de sélection. Notez que la commande vocale via Google Assistant permet de transmettre des instructions à Monsieur Cuisine Smart.

Est-ce que robot cuiseur de Lidl vaut le coup en promotion ?

Le Monsieur Cuisine Smart est une excellente affaire à moins de 200 €. Le robot embarque un moteur capable de tourner de 125 à 5 550 tours par minute et de monter jusqu’à 130 °C. Une fois la température atteinte, elle reste parfaitement homogène peu importe le type de cuisson sélectionné. Le robot cuiseur possède un système de pesée qui remplace facilement une balance.

Autre fonction pratique, le Monsieur Cuisine Smart dispose d’une option qui permet de créer un planning de repas hebdomadaire.

Les points à retenir sur le Monsieur Cuisine Smart :

Un robot cuiseur connecté avec Google Assistant

L’écran tactile de 8 pouces et la molette de sélection

De nombreux modes de cuisson

