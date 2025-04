Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Monsieur Cuisine Connect est un robot cuiseur de la marque Silvercrest de Lidl. Plusieurs accompagnent actuellement le robot, pour un prix vraiment alléchant.

Si vous trouvez le Thermomix trop cher, c’est normal, il est trop cher. Mais il existe de nombreuses alternatives au fameux robot multifonction de Vorwerk, et c’est notamment chez Lidl que l’on trouve l’un des meilleurs modèles du genre. Le Monsieur Cuisine Smart est un robot cuiseur de la marque Silvercrest qui fait le travail demandé, et pour moins de 500 €.

Le robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect Smart de Silvercrest est normalement vendu 459 €. Il est en ce moment proposé avec une centrifugeuse à vapeur, un support et une spatule, le tout au prix de 434,99 €, au lieu de 473,97 €, soit presque le prix du Monsieur Connect Smart sans accessoires.

La promotion se fait grâce à une réduction sur le site de Lidl, ainsi qu’une promotion de 15 € qui s’applique automatiquement dans le panier.

C’est quoi, Monsieur Cuisine Connect Smart ?

Le Monsieur Cuisine Connect Smart est un robot cuiseur équivalent au Thermomix et capable de remplir sensiblement les mêmes fonctions. Il peut cuire à la vapeur, mixer, hacher, broyer, ou encore mijoter. Le bol d’une capacité de 3 L permet des préparations culinaires pour six personnes environ. Le robot cuiseur de Lidl est forcément massif, et possède des dimensions de 49,5 × 31 × 37,5 cm pour un poids de 7 kg. Il est donc important d’avoir de la place dans votre cuisine. En termes d’ergonomie, vous naviguerez dans l’écran tactile de 7 pouces via la molette de sélection, bien plus pratique que le tactile.

Le Monsieur Cuisine Connect Smart peut se connecter en Wi-Fi pour s’utiliser avec l’application dédiée, disponible sur iOS et Android. Vous aurez accès à un grand catalogue de recettes, dont certaines déjà enregistrées dans l’appareil. Via votre smartphone ou tablette, vous pouvez consulter des informations sur les recettes et les ingrédients. L’application possède aussi une fonction de liste de courses pour ajouter les ingrédients. Vous pourrez partager, vous inspirer et commenter des recettes d’autres utilisateurs.

Est-ce que robot cuiseur de Lidl vaut le coup en promotion ?

Bien moins cher qu’un Thermomix TM7, le Monsieur Cuisine Smart est une très bonne affaire à ce prix. Le robot embarque un moteur de 1 200 W capable de tourner de 125 à 5 550 tours par minute. Bien que la température soit un peu longue à monter, elle reste parfaitement homogène une fois lancée, peu importe le type de cuisson sélectionnée. Un système de pesée est intégré et permet de se passer d’une balance.

Enfin, la centrifugeuse à vapeur qui accompagne le robot permet est un extracteur de jus pratique qui se place directement entre l’accessoire de cuisson vapeur et l’insert. Il permet de préparer des jus, des gelées, du sirop ou de la liqueur.

Les points à retenir sur ce robot cuiseur de Lidl :

Un robot cuiseur connecté

L’écran tactile lumineux

Des centaines de recettes

