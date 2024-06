Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il existe de plus en plus d’aspirateurs robots aux performances et aux prix différents. En dehors des modèles haut de gamme, souvent très chers, de nombreux modèles plus simples sont à des prix abordables, comme ce Roomba i1 en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur d’iRobot ?

L’iRobot Roomba i1 est vendu 429 € sur le site de la marque. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 199 €.

Pour vous faire une idée de ce que propose ce modèle, consultez notre sélection d’aspirateurs robots incontournables.

C’est quoi, cet aspirateur robot de la marque iRobot ?

Le Roomba i1 possède un design classique et des dimensions standard de ‎34 × 34,2 × 9,25 cm de hauteur, pour un poids de 3,2 kg. Sa taille lui permet de se faufiler facilement dans votre intérieur, tout en restant discret. iRobot oblige, la conception est très bonne et le Roomba i1 s’accompagne d’excellentes finitions qui procurent une bonne sensation de robustesse. Il peut supporter la plupart des chocs et embarque plusieurs capteurs pour se repérer et naviguer dans les pièces en évitant les obstacles.

Le Roomba i1 n’est pas le plus puissant des aspirateurs robots, mais fait un travail tout à fait respectable pour sa gamme de prix. Il aspire la plupart des poussières et petits débris, grâce à deux brosses multi-surfaces en caoutchouc qui se chargent de déloger et de ramasser les saletés. L’aspiration est efficace sur les sols durs et sur les moquettes, un peu moins sur les tapis à poils longs. Son capteur « Dirt Detect » lui permet heureusement de reconnaître les endroits les plus encrassés.

L’application iRobot vous propose des suggestions de ménage // Source : Roomba

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup à ce prix ?

Moins de 200 € pour un aspirateur robot iRobot, c’est une très bonne affaire. Même s’il est un modèle milieu de gamme, il possède quelques fonctions que vous retrouverez sur des modèles premiums, comme la possibilité de cartographier votre intérieur, afin d’optimiser ses passages. L’aspirateur peut aussi mémoriser vos habitudes de ménage pour faire des suggestions personnalisées. Vous pourrez aussi programmer un nettoyage à l’heure de votre choix.

Notez que l’aspirateur est compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant. Enfin, son autonomie est d’une heure environ. Il retourne lui-même à sa station de recharge et reprend son travail où il s’était arrêté.

