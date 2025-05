Lecture Zen Résumer l'article

Pour protéger l’intégrité des classements entre coureurs et coureuses, Strava mobilise depuis le début de l’année un modèle d’IA pour repérer les activités douteuses. En quelques mois à peine, l’application dit avoir neutralisé presque 4,5 millions de performances anormales.

C’est une coïncidence amusante. Le jour même où Numerama notait l’existence d’un site permettant de générer des fausses courses sur Strava, l’application de course à pied a re-communiqué sur ses efforts pour détecter et neutraliser la triche, en marge de ses annonces sur diverses nouveautés s’adressant aux athlètes abonnés au service.

Ainsi, le réseau social des coureurs et des coureuses indique avoir repéré et supprimé pas moins de 4,45 millions d’activités depuis février 2025. Des activités considérées comme douteuses, ou plus simplement enregistrées dans un mauvais type de sport — par exemple, inscrire une performance à vélo dans la rubrique course à pied.

Selon Strava, cela a permis de rétablir les titres de « King of the Mountain » et « Queen of the Mountain » aux bonnes personnes, c’est-à-dire celles et ceux qui ont effectué des performances réelles. Ces titres, propres à Strava, désignent les personnes les plus rapides sur un segment donné — et qui peut faire l’objet d’une haute lutte pour avoir la couronne.

Ce travail pour garantir autant que possible des classements équitables est aussi dans l’intérêt de Strava, qui joue aussi sa réputation et sa fiabilité. Des tops trop absurdes, sans modération, pourraient détourner les athlètes de la plateforme, à la recherche d’un outil capable de comparer de vrais efforts pour une compétition juste.

Un modèle d’IA qui scrute les activités

En raison de l’immense communauté inscrite sur la plateforme, qui se compte en dizaines de millions d’internautes, et du volume considérable d’activités que la plateforme doit absorber chaque jour, ce travail repose très largement désormais sur l’intelligence artificielle. D’ailleurs, depuis février, Strava mobilise un modèle d’IA pour ça.

En l’espèce, le modèle s’intéresse tout particulièrement aux 10 premières places des classements de course et de vélo, à des fins de réévaluation. Selon Strava, pas moins de 57 facteurs (comme la vitesse et l’accélération) sont jaugés pour « déterminer si une partie de l’activité a été enregistrée à bord d’un véhicule ».

Le modèle est également mobilisé pour « empêcher les sorties à vélo de figurer dans les classements de course à pied et les vélos électriques dans les classements de cyclisme » et pour signaler aux athlètes quand il y a un souci, en les invitant à corriger leur activité ou à la rendre privée, pour ne pas fausser les classements.

