OpenAI a annoncé l’arrivée de la « mémoire » dans ChatGPT en Europe. La fonctionnalité y était jusqu’à maintenant indisponible. Elle permet à ChatGPT de se souvenir de (presque) tout ce que vous lui avez confié.

Le mois dernier, OpenAI présentait la « mémoire étendue » de ChatGPT, une nouvelle fonctionnalité bien utile pour son chatbot. La promesse : vous dites quelque chose à ChatGPT, il s’en souviendra toute votre vie. Sauf que jusqu’à présent, cette fonction n’était pas disponible en Europe. C’est désormais le cas, mais toujours pour les utilisateurs payants.

La « mémoire étendue » de ChatGPT enfin disponible en Europe

C’est dans un tweet publié ce 9 mai qu’OpenAI a confirmé l’arrivée de la nouvelle mémoire de ChatGPT dans l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Pour l’instant, la fonction est toujours réservée aux utilisateurs payants, disposants de l’abonnement Plus ou Pro (Enterprise et Education n’ont pas l’air de la proposer). On ignore encore si cette fonction de mémoire sera un jour disponible pour les utilisateurs gratuits.

Le nouveau bouton Internal knowledge pour n’interroger que les connaissances internes // Source : OpenAI

Cette mémoire étendue permet au chatbot de consulter tout ce que vous lui avez dit dans vos conversations avant de vous répondre. De quoi améliorer la précision de ses réponses, en prenant en compte les remarques que vous lui faites tous les jours. Cela lui évite également de vous demander à nouveau certaines précisions : il les connaît déjà.

La fonction était déjà disponible depuis février 2024, ChatGPT avait déjà un système de mémoire qu’on pouvait activer. La mémoire étendue prend en compte toutes les conversations. Optionnelle, on peut la désactiver dès qu’on le souhaite, lorsqu’on veut poser une question délicate par exemple.

Pourquoi est-ce que ce n’était pas disponible chez nous ?

La raison est simple et on s’y habitue : cette nouveauté n’avait pas été lancée en Europe à cause de questions de réglementation. OpenAI devait en fait s’assurer que la mémoire étendue respectait le RGPD, la réglementation européenne sur la protection des données.

ChatGPT a une bonne mémoire maintenant // Source : Numerama

La mémoire étendue demande de traiter les conversations qu’on a eues avec l’IA par l’IA, sur des serveurs aux États-Unis. OpenAI devait pouvoir prouver à l’Union européenne qu’elle les traitait de manière protégée avant de proposer cette fonction aux utilisateurs européens. L’Union européenne n’était pas le seul pays/organisation exclu au départ : la Corée du Sud n’en profite toujours pas.

