Le Thermomix TM7 est un peu l’iPhone Pro des robots de cuisine : très performant et bourré de fonctionnalités, mais également bien cher. Soyons honnêtes. Tout le monde n’a pas envie de dépenser autant d’argent pour ce type d’appareil. Mais il existe quelques alternatives de robots de cuisine pas chers et performants.

Vorwerk a récemment dévoilé son nouveau robot de cuisine multifonction, le Thermomix TM7. Ombre notable au tableau : le tarif de lancement est à 1 599 € pour un appareil qui succède au Thermomix TM6, sorti en 2019. Cela, sans compter l’abonnement à l’application de recettes Cookidoo, à 60 € par an (trois mois sont certes offerts si commande avant le 14 août 2025).

Bien que le modèle fasse incontestablement partie des références du marché, cela reste un sacré investissement pour un robot qui cuisine quasiment à votre place. Il existe cependant des alternatives moins chères chez les concurrents qui peuvent tout à fait répondre aux mêmes besoins, et n’ont pas à rougir quant à leurs fonctionnalités ou capacités.

Voici notre sélection des meilleures alternatives au Thermomix TM7.

Les principales alternatives :

Le comparatif des meilleures alternatives aux Thermomix TM7 :

Spécifications Monsieur Cuisine Smart Moulinex Companion Pro XL Cecotec Mambo Touch Thermomix TM7 Prix 429 € 801 € 349 € 1 599 € Moteur 1200 W 1550 W 1600 W 2 000 W Capacité du bol 4,5 L 4,5 L 3,3 L 2.2 L Température 37 à 130 °C 30 à 150 °C 37 ºC à 120 ºC 37 ºC à 160 ºC Poids 9 kg 8,7 kg 6,3 kg 8,2 kg Dimensions (HxLxP) 42 x 35 x 35 cm 40 x 34 x 34 cm 36 x 28 x 28 cm – Fonctions principales 16 programmes 15 programmes 37 fonctions 12 fonctions et 25 modes de cuisson Écran tactile 8″ 6,8″ 5″ 11″ Connectivité Wi-Fi Wi-Fi + Bluetooth Wi-Fi Wi-Fi Accessoires inclus 7 8 6 7

Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest : le robot de Lidl

À sa sortie, le premier modèle Monsieur Cuisine Connect avait provoqué une véritable ruée dans les magasins Lidl, car il était présenté comme une alternative quatre fois moins chère que le Thermomix TM6. Bien que ce prix attractif ait fait saliver plus d’un passionné de cuisine, le robot s’était aussi retrouvé au cœur d’une polémique en raison de la présence d’un microphone inactif, mais néanmoins fonctionnel — ce qui a éveillé des interrogations sur la confidentialité. Numerama avait étudié cette question pour comprendre les raisons derrière ce choix curieux.

En 2021, le modèle a évolué sous le nom Monsieur Cuisine Smart avec des améliorations notables, dont l’ajout de la commande vocale via Google Assistant. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le micro n’est plus d’actualité. Tout fonctionne depuis un smartphone ou une tablette, de la même manière que le Thermomix TM7.

Le Monsieur Cuisine Smart de Lidl fait partie des alternatives les plus abordables. Distribué sous la marque Silvercrest, ce robot multifonction se trouve à un tarif raisonnable qui varie de 359 € (en promotion) à 429 €.

Les fonctions

Comme son concurrent, le Monsieur Cuisine Smart de Silvercrest peut complètement vous assister en cuisine grâce à ses 16 programmes assurés par un moteur de 1000 W. Le Monsieur Cuisine Smart peut :

pétrir ;

cuire à la vapeur avec le panier fourni ;

saisir ;

préparer des smoothies ;

réduire en purée ;

cuire des œufs ;

fermenter ;

faire mijoter jusqu’à 90 minutes ;

cuire sous-vide à 65 °C ;

chauffer de l’eau ;

cuire du riz ;

mixer pour homogénéiser les préparations ;

malaxer les ingrédients sans les hacher ;

peser grâce à la balance intégrée précise à 5 g près ;

et s’auto-nettoyer.

Vous accédez à plus de 600 recettes depuis l’interface tactile de 8 pouces, bien que l’écran reste parfois un peu lent. Bref, un super choix pour les petits budgets, mais un peu encombrant et bruyant (83 dB en mode turbo). À noter que le nettoyage peut être pénible à cause des joints du couvercle.

Les accessoires

Le Monsieur Cuisine Smart est fourni avec six accessoires :

le bol de mixage principal ;

le couvercle du bol avec ouverture de remplissage ;

le panier de cuisson vapeur ;

le fouet ;

la spatule ;

le couteau hachoir (lame en acier inoxydable).

Moulinex Companion Pro XL : pour les grandes familles

Le Companion Pro XL est un robot cuiseur multifonction haut de gamme, fabriqué en France par la marque Moulinex. Cette dernière à une certaine renommée dans l’électroménager et particulièrement dans la cuisine puisque la marque se revendique comme la première à avoir commercialisé le micro-ondes en France en 1979. Aujourd’hui, elle commercialise toujours tout un tas d’équipement pour la cuisine, dont des robots cuiseurs multifonctions.

Le Moulinex Companion Pro XL se positionne comme une alternative sérieuse aux robots cuiseurs haut de gamme, bien que Moulinex propose des modèles encore plus performants, tels que le Companion Touch Pro à 1 500 €, conçu pour rivaliser directement avec le Thermomix TM7.

Avec un prix compris de 800 à 900 €, le Companion Pro XL n’a pas à rougir et délivre une gamme de performances et de fonctionnalités qui en font une option plutôt compétitive.

Les fonctions

Sur ce modèle, on parle de 15 programmes assurés par un moteur de 1 550 W. Le robot peut assurer de nombreuses cuissons entre 30 à 150 °C. Ce dernier peut :

pétrir et faire lever la pâte ;

émulsionner ;

hacher et émincer ;

mixer ;

mélanger ;

fouetter ;

piler ;

mijoter ;

cuire à la vapeur ;

dorer ;

faire fondre doucement ;

faire une cuisson multicouche ;

garder au chaud ;

se rincer ;

se mettre en mode turbo.

Les accessoires

Les accessoires fournis avec ce modèle sont au nombre 8, mais chez Moulinex, on trouve une boutique d’accessoires variés pour étoffer le tout. Voici ce que vous trouvez dans le carton à la livraison :

couteau hachoir

couteau pétrin/concasseur

batteur

fouet

panier vapeur interne

cuiseur vapeur

spatule

boîte de rangement pour les accessoires

Cecotec Mambo Touch

Le Mambo Touch est un robot de cuisine multifonction récent lancé par la marque espagnole. En 2023, le modèle a évolué avec l’ajout d’un écran tactile de 5 pouces et d’une connectivité Wi-Fi. Malgré quelques traductions approximatives et une dépendance à Internet, il est relativement bien fourni niveau logiciel.

Il peut être contrôlé via l’application Mambo Touch depuis un smartphone Android ou iOS. Son bol en acier inoxydable fournit une capacité généreuse de 3,3 litres, bien au-dessus des 2,2 litres du Thermomix TM7 — ce qui le rend plutôt efficace pour les foyers plus grands.

Les fonctions

Le Mambo Touch propose une certaine polyvalence avec 37 fonctionnalités grâce à son moteur de 1 600 W. Il utilise toutefois la plus faible plage de température de cuisson (entre 37 ºC à 120 ºC). Il est difficile de liter toutes ses fonctions ici, mais voici les principales :

couper, hacher, mixer, broyer ;

faire revenir, moudre ;

pulvériser, râper, réchauffer ;

fonction Yaourt, monter ;

émulsionner, mélanger, cuisiner ;

remuer, cuisiner à la vapeur, pocher ;

confire, pétrir, cuisiner à basse température ;

faire bouillir, maintenir chaud ;

fermenter, SlowMambo, cuisiner avec précision degré par degré ;

cuisiner au bain-marie, cuisson lente, vitesse zéro ;

fonction Turbo, ragoût, pizza ;

chopper, smoothie-maker et auto-cleaning ;

minuterie et screenblock.

Les accessoires

Le Cecotec Mambo Touch est livré avec plusieurs accessoires essentiels, et il est possible d’en acheter ultérieurement sur le site de la marque. Voici ceux inclus d’office dans le Mambo Touch.

le bol principal en acier inoxydable avec revêtement céramique ,

un panier vapeur ;

un panier de cuisson ,

la cuillère MamboMix pour pétrir ;

des lames en acier inoxydable ;

une spatule.

Comment bien choisir son robot de cuisine multifonction ?

Acheter un robot de cuisine représente un certain investissement, même lorsqu’on parle de modèles d’entrée de gamme. Un prix qui, sur le papier, semble justifié pour un appareil dont les promesses sont de faire à manger à votre place.

Les plus polyvalents peuvent considérablement réduire le risque de recettes ratées, d’autant plus que la plupart embarquent une compilation de recettes à suivre étape par étape. Des fonctions de mixage, hachage, pétrissage, cuisson vapeur, et bien d’autres sont au rendez-vous sur les modèles récents, de quoi gagner pas mal de temps, même pour les recettes les plus complexes.

Quelles sont les fonctions les plus importantes ?

La première question que vous devez vous poser est certainement celle des fonctions. Inutile de prendre un appareil très haut de gamme bardé de fonctions si vous êtes plutôt à la recherche d’un appareil pour cuire des aliments. Certains air fryers pourraient, d’ailleurs, complètement remplir cette mission, à l’image des références Ninja.

Un robot de cuisine est intéressant pour ceux qui veulent hacher, émincer, râper, faire des émulsions ou encore pétrir de la pâte avec un appareil qui peut aussi cuire les aliments de plusieurs manières.

La puissance du moteur fait-elle la différence ?

La puissance nominale conditionne directement la polyvalence du robot de cuisine multifonction. Un moteur de 300 W peine à hacher de la viande crue, alors qu’un modèle de 1500 W comme le Thermomix TM6 broie aisément des noix ou des glaçons. De manière générale, privilégiez un appareil de plus de 1 000 W pour manipuler des pâtes à pain ou des légumes-racines durs (comme le topinambour ou le panais par exemple).

Quelle taille pour le bol ?

La taille du bol dépend avant tout du nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez. Dans ce registre, les Thermomix ne sont pas la référence. Avec leur bol de 2,2 L, l’appareil peut remplir l’assiette de 2 à 6 personnes selon Vorwerk.

Si vous êtes nombreux à la maison ou que vous avez tendance à recevoir des invités, tournez-vous plutôt vers des références avec un bol de plus de 3 L pour ne pas être bridé par la capacité lors des recettes.

