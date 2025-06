Lecture Zen Résumer l'article

Les montres connectées Garmin s'adressent avant tout aux sportives et sportifs désireux de suivre leur progression. Le modèle Forunner 955 dédié au suivi sportif est plus abordable pour les soldes.

Sur le marché des montres connectées, vous trouverez des modèles plus dédiés à la pratique sportive que d’autres. Garmin est justement l’une des marques de référence sur le marché lorsqu’on parle de suivi sportif. Ces montres sont malheureusement vendues à des prix souvent élevés. Le modèle haut de gamme Forerunner 955 peut se trouver à un prix plus raisonnable pendant les soldes.

La montre connectée Garmin Forerunner 955 est normalement vendue 549,99 €. Elle est disponible durant les soldes au prix de 339 € sur le site de Lepape, spécialiste des sports outdoors.

C’est quoi, cette montre Garmin ?

La Forerunner 955 possède un design sportif et pourra difficilement se porter au quotidien. Elle reste toujours une montre élégante si vous aimez les lignes musclées, mais ne sera pas la plus discrète au poignet, avec une taille de 46,5 mm et 14,4 mm d’épaisseur pour 55 g. Pour le reste, la montre assure là où elle est attendue, et notamment sur sa solidité, grâce à des matériaux robustes et une certification 5 ATM pour la natation. Le boitier est doté d’un écran MIP tactile d’une définition 260 × 260 pixels, qui utilise la lumière extérieure comme rétroéclairage afin d’économiser sur la batterie. La montre de Garmin offre une très bonne lisibilité même en plein soleil.

Garmin Forerunner 955 // Source : Garmin

L’écran tactile s’accompagne de plusieurs boutons physiques qui permettent de parcourir les menus facilement. La navigation est par ailleurs fluide et la montre est réactive. Vous pouvez coupler la Forerunner 955 à un smartphone pour recevoir des notifications et utiliser le paiement sans contact.

À ce prix, cette montre connectée est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour les soldes d’été si vous avez décidé de courir le matin, quand la chaleur se fait moins ressentir. La Garmin Forerunner 955 est en effet un accessoire pensé pour la course à pied. De nombreux autres suivis sportifs sont aussi présents, comme le suivi de la santé. Vous pourrez contrôler votre fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation dans le sang ou accéder à des relevés sur le cycle menstruel. Stress et sommeil sont aussi surveillés.

La montre embarque bien sûr un GPS multibandes précis pour tracer vos courses. La Forerunner 955 peut aussi suggérer des entraînements en fonction de vos habitudes sportives et peut contacter les urgences en cas de chute ou accident. Niveau autonomie, vous pourrez l’utiliser entre une semaine et 15 jours environ avant de la recharger.

Les points à retenir sur la Garmin Forerunner 955 :

Un design résolument sportif

Suivi santé et sport complets

Une semaine minimum d’autonomie

