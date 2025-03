Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Apple possède une grande gamme de montres connectées, certaines qui se portent au quotidien, d’autres réservées au sport. La Watch Ultra 2, modèle haut de gamme du fabricant, est en ce moment un peu moins chère.

L’Apple Watch Ultra 2 est une montre connectée pour les sportives et sportifs de tous niveaux, même si ses nombreuses fonctionnalités avancées la destinent avant tout à celles et ceux dont le sport est pratiqué au quotidien. Son excellente luminosité, ses relevés très précis et son GPS en font un modèle premium qui a tout pour plaire, encore plus avec une promotion de 200 €.

L’Apple Watch Ultra 2 est normalement vendue à partir de 899 €. Boulanger la propose en ce moment au prix de 699,99 €.

C’est quoi, cette montre connectée d’Apple ?

L’Apple Watch Ultra 2 n’est pas la plus discrète des montres connectées, avec un boitier en titane de 49 mm et un grand écran au format carré et à l’épaisseur de 1,44 cm. Le design ne plaira pas à tout le monde, et la montre est à réserver à celles et ceux qui n’ont pas peur de porter un accessoire voyant. Ce grand format permet cependant d’inclure une grande dalle OLED LTPO à la définition de 410 × 502 pixels, à la luminosité élevée de 3 000 cd/m², pour être visible en pleine journée et en plein soleil.

Ce modèle GPS + Cellular permet bien sûr de passer vos appels en mode main libre, et de répondre à vos messages via l’écran tactile. Fonction géniale et particulièrement efficace, le double tapotement permet de contrôler votre écran en pinçant deux fois votre pouce et votre index de la main sur laquelle se trouve votre montre. Des algorithmes et des capteurs de mouvements identifient le geste pour valider un changement. Notez qu’un iPhone permet de profiter au mieux de ces fonctions, et de l’Apple Watch Ultra 2 en général.

L’Apple Watch Ultra 2 // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

À ce prix, cette Apple Watch est-elle une bonne affaire ?

700 €, ça reste bien sûr un prix élevé pour une montre, même si l’Apple Watch Ultra 2 sait se rendre rapidement indispensable. Vous retrouvez de nombreux capteurs présents maintenant sur la plupart des montres connectées, ainsi que des relevés très précis. Les classiques cardio­fréquence­mètre, capteur de fréquence cardiaque, capteur de taux d’oxygène dans le sang, gyroscope, accéléromètre, apnée du sommeil ou encore capteur de température. watchOS 11 est de plus une interface propre et lisible, qui rend la lecture des données agréable.

Niveau autonomie enfin, l’Apple Watch Ultra 2, vous profiterez de 35 h environ dans le cas d’une utilisation classique et 17 h en mode sport.

Les points à retenir sur l’Apple Watch Ultra 2:

La luminosité jusqu’à 3 000 cd/m²

De nombreux relevés très précis

Un boitier en titane léger et résistant

