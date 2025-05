Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Galaxy S25 Edge, le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung, arrive enfin. Le fabricant coréen ne propose rien de moins que son smartphone le plus fin, avec seulement 5,8 mm d’épaisseur.

Sur le marché très concurrentiel des smartphones, la course à la performance fait rage, et celui qui propose les modèles les plus puissants et polyvalents prend l’avantage. Mais Samsung mise aussi sur le design de ses appareils pour se démarquer, même si ce critère ne semble pas être une priorité absolue pour les consommateurs.

Quoi qu’il en soit le Galaxy S25 Edge est là, avec son design dédié à la finesse. Samsung est parmi les premiers à proposer un modèle de smartphone ultra-fin, prenant ainsi une longueur d’avance sur Apple, qui, selon les dernières rumeurs, préparerait une version affinée de son iPhone. Les livraisons sont prévues dès le 30 mai 2025.

Où trouver le smartphone ultra-fin Galaxy S25 Edge de Samsung au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S25 Edge est disponible avec deux capacités de stockage : 256 Go à 1 252,05 €, et 512 Go à 1 372,05 €, et trois coloris (noir, argent et bleu).

Pour la précommande sur le site de Samsung, le Galaxy S25 Edge 512 Go profite d’une remise de 120 € pour s’aligner sur le prix du 256 Go, soit 1 252,05 €.

Le S25 Edge 512 Go est affiché au prix de 1252 € sur le site de La Fnac. Et si vous êtes adhérent Fnac, le prix du smartphone revient à 1 150 € au lieu de 1 372,05 €.

Le Galaxy S25 Edge 512 Go est au prix de 951,99 € sur Boulanger, grâce à une remise de 100 € de bonus rachat, 100 € de remise en rejoignant gratuitement le Club+ et 100 € de remise supplémentaires avec le code promo 100S25E à rentrer dans le panier.

Seulement 5,8 mm d’épaisseur pour le S25 Edge // Source : samsung

C’est quoi, ce nouveau venu dans la gamme des Galaxy S25 ?

Le Galaxy S25 Edge conserve plusieurs éléments du Galaxy S25+ et du Galaxy S25 Ultra, et reprend les mêmes caractéristiques que les modèles S de 2025. Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur, le S25 Edge propose l’un des smartphones les plus fins sur le marché, et c’est ce qui le fait clairement sortir du lot (malgré son prix). Ses dimensions sont de 75,6 × 158,2 × 5,8 mm, pour un poids de 163 g. Le smartphone est beau et impressionne par sa finesse, c’est indéniable, et il profite d’une certification IP68.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Samsung

Pour le reste, le smartphone de Samsung ne se démarque pour l’instant pas des autres modèles premium du fabricant. Vous retrouverez un écran AMOLED de 6,7 pouces, plus grand que sur le S25 standard, à la définition QHD+, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. La puce Snapdragon 8 Elite, présente sur les autres modèles de la gamme, accompagnée de 12 Go de RAM, assure une puissance idéale pour tous les usages, jeux vidéo compris. Le smartphone compte sur l’interface One UI 7 basée sur Android 15 pour proposer la meilleure expérience utilisateur possible, surtout avec les fonctionnalités de Galaxy AI.

Pour son volet photo, Samsung mise sur la qualité plutôt que la qualité, et se débarrasse d’un capteur. Le smartphone embarque en effet deux capteurs, contre trois sur les modèles S25 classiques. Le capteur principal, identique à celui du modèle haut de gamme Ultra, est cependant d’une qualité exceptionnelle. Nul doute que le S25 Edge brillera par la qualité de ses photos. Enfin, une batterie de 3 900 mAh permet, selon Samsung, 24 h d’autonomie.

