[Deal du jour] L’iPhone 13 est encore aujourd’hui un très bon modèle, parfait pour celles et ceux qui veulent un iPhone sans débourser une trop grande somme. C’est encore plus vrai lorsqu’il est en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13, modèle 128 Go Minuit, est commercialisé à sa sortie en 2021 au prix de 909 €, et est depuis trouvable à 749 €. Il est en ce moment proposé au prix de 589 € sur Amazon.

Pour le comparer avec d'autres modèles d'iPhone, consultez notre guide dédié aux smartphones d'Apple.

C’est quoi, l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13 n’est certes pas tout récent, mais il reste un smartphone performant qui mérite votre attention, surtout à ce prix. Son joli design toujours dans l’air du temps s’accompagne de bords arrondis et d’un dos en verre très élégants. Apple oblige, les finitions sont excellentes et le smartphone est beau et robuste. Ses dimensions de 146,7 × 71,5 × 7,65 mm pour un poids de 174 g offrent de plus une bonne prise en main.

Le smartphone d’Apple embarque une dalle OLED de 6,1 pouces à la définition de 2 532 x 1 170 pixels. L’écran possède une bonne luminosité et un bon contraste, et reste lisible même en plein soleil. La puce A15 Bionic, présente également dans les iPhone 14, permet à l’iPhone 13 de faire tourner la plupart des tâches sans ralentissements. Malgré son taux de rafraichissement limité à 60 Hz, la pratique des jeux vidéo est possible, même si les titres les plus récents devront faire un petit sacrifice sur la partie graphique. iOS 17 est fluide et ergonomique et l’expérience utilisateur est impeccable.

Est-ce que l’iPhone 13 vaut le coup en promotion ?

Le récent iPhone 15 sorti fin 2023 est bien sûr plus puissant et propose des fonctions et des innovations intéressantes, mais pour presque 1 000 €. À moins de 600 €, cet iPhone 13 128 Go est idéal pour les budgets plus restreints. Niveau photos, ses deux capteurs de 12 mégapixels prennent des clichés nets et détaillés, de jour comme de nuit. Les photos ne manquent pas de piqué et sont toutes parfaitement exploitables. L’iPhone 13 peut aussi filmer en Dolby Vision jusqu’en 4K à 60 i/s.

Niveau autonomie, le smartphone d’Apple tient facilement une journée, dans le cas d’une utilisation normale, et se recharge en 1 h 30 environ.

