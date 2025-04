Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les AirPods 4 sont des écouteurs de qualité d’Apple, vendus à un prix léger. Le modèle sans ANC profite en plus d’une promotion.

Lorsque vous recherchez des écouteurs, vous pouvez facilement tomber sur des modèles hors de prix, ou à l’inverse, de l’entrée de gamme peu fiable. Difficile de faire un choix parmi l’un ou l’autre. Heureusement, certains constructeurs de confiance proposent des modèles milieu de gamme aux bonnes performances, comme c’est le cas d’Apple et de ces derniers AirPods 4. La version sans ANC est actuellement moins chère.

Les AirPods 4 sans ANC sont normalement commercialisés 149 €. Ils sont en ce moment proposés au prix de 129 € sur Amazon.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple récents ?

La dernière génération d’écouteurs sans-fil d’Apple se décline en deux versions : avec ou sans réduction de bruit active (ANC). Cette dernière, en ce moment en promotion, dispose tout de même de quelques fonctions sympathiques. Vous retrouverez le suivi dynamique du son lorsque vous bougez la tête avec l’audio spatial ou encore la possibilité d’interagir avec l’assistant vocal d’Apple d’un hochement de tête.

Les tiges tactiles proposent quant à elles les fonctions basiques, comme les changements de pistes et de volumes ou répondre aux appels. Apple oblige, les AirPods 4 bénéficient d’une intégration poussée dans l’écosystème Apple, avec la présence de Siri. Niveau audio, les haut-parleurs dynamiques offrent une qualité sonore irréprochable. Le son est parfaitement équilibré avec des instruments et des voix clairs, et des basses et des médiums précis. Notez que l’absence d’ANC n’enlève rien à la qualité du son.

Les AirPods 4 dans leur boîtier // Source : Numerama

À ce prix, ces écouteurs sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 130 € pour des écouteurs d’Apple, c’est même une excellente affaire, même en l’absence de réduction du bruit active. Niveau confort, les oreillettes offrent un excellent maintien dans le canal auditif et aucune gêne n’est à ressentir, même durant une longue session d’écoute. Notez que les AirPods 4 ne sont pas spécialement conçus pour la pratique du sport, mais peuvent rester en place pendant une courte activité physique si besoin et sont certifiés IP54 pour résister à la transpiration.

Si vous n’arrivez plus à mettre la main sur vos écouteurs, ils intègrent un haut-parleur qui sonne lorsque vous utilisez l’application Localiser. Enfin, leur autonomie est d’environ 5 h, avec 30 h supplémentaires grâce au boîtier.

Les points à retenir sur les AirPods 4 :

Des écouteurs confortables aux excellentes finitions

De bonnes performances audio

Intégration dans l’écosystème Apple

