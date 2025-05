Lecture Zen Résumer l'article

À une semaine de la Google I/O, le géant du web dévoile officiellement Android 16, la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation le plus utilisé au monde. Il introduit une nouvelle identité visuelle : le Material 3 Expressive. Au programme : des animations, de la transparence, de la personnalisation et beaucoup de couleurs.

Pour la première fois de son histoire, Google organise une pré-conférence avant son événement annuel I/O. Au programme du premier « Android Show » de l’entreprise : des nouveautés pour Android et Gemini. Cette conférence préenregistrée a été diffusée le 13 mai 2025 sur YouTube, en attendant le vrai I/O en direct le 20 mai.

La plus grande nouveauté de cette présentation : Material 3 Expressive, qui avait déjà fuité une semaine auparavant. Il s’agit du nouveau design d’Android 16, qui sera déployé plus tard en 2025 (vraisemblablement avec les smartphones Pixel 10). Le Material 3 Expressive est amené à intégrer tous les services et produits Google, avec un nouveau style plus moderne.

Une nouvelle identité visuelle dans Android 16 : Google offre un relooking aux smartphones

Au programme de cette grande révision esthétique (la première depuis Android 12) : beaucoup d’animations et des retours haptiques, pour rendre le téléphone plus vivant. Google mise une nouvelle typographie, une bibliothèque de 35 formes et une interface plus colorée, afin de donner une vraie identité à Android. Les logos du système évoluent aussi, avec des indicateurs semblables à ceux d’iOS pour le réseau, le Wi-Fi et la batterie, en haut à droite du téléphone. (En revanche, l’écran d’accueil et les icônes restent les mêmes).

Le nouveau centre de notifications d’Android 16, avec des animations bien plus vivantes. // Source : Google

Google va aussi offrir plus de personnalisation à ses utilisateurs, avec un centre de raccourcis facile à réorganiser. L’entreprise indique qu’Android 16 règle les problèmes d’alignement des précédentes versions, avec une meilleure cohabitation entre les icônes et les widgets.

Les Live Updates d’Android 16. // Source : Google

Autre changement important : l’arrivée des « Live Updates », qui correspondent à des notifications accessibles en permanence sur l’écran verrouillé ou depuis un raccourci en haut de l’écran. Une adaptation à la sauce Google de la Now Bar de Samsung, qui avait elle-même imité la Dynamic Island et les Live Activities d’Apple.

En plus d’Android 16, de nombreuses applications devraient avoir droit au Material 3 Expressive (Gmail, Google Photos…), avec des boutons déplacés pour faire gagner du temps à l’utilisateur. Le nouveau design sera aussi appliqué sur Wear OS 6, le système des montres, qui va gagner un système de choix de la couleur dominante.

Google Fit, Gmail et Google Photos avec le Material 3 Expressive. // Source : Google

Pour concevoir Material 3 Expressive, Google dit s’être appuyé sur 46 études et sur les retours de 18 000 participants. Ses tests en laboratoire indiquent que les utilisateurs repèrent quatre fois plus rapidement les éléments importants de l’interface, ce qui améliorerait drastiquement l’expérience utilisateur.

Quand arrivera Material 3 Expressive sur les smartphones Android ?

Étrangement, la première version d’Android 16, qui devrait arriver en juin, n’introduira pas le nouveau design. Google indique qu’il le publiera « plus tard cette année » avec une exclusivité initiale aux smartphones Pixel. La marque avait annoncé ses Pixel 9 le 13 août 2024, on peut donc s’attendre à des Pixel 10, avec le Material 3 Expressive, aux alentours d’août 2025. Les anciens Pixel devraient aussi y avoir droit.

Plusieurs captures d’écran du Material 3 Expressive dans Android 16 et les applications Google. // Source : Google

Quid des autres marques ? Le Material 3 Expressive est destiné à intégrer toutes les applications Google, ce qui poussera sans doute les constructeurs Android à suivre Google. Un kit de développement est mis à disposition des partenaires de la marque, qui vont pouvoir préparer ensemble le futur d’Android. Il est néanmoins peu probable que Samsung ou Xiaomi fassent exactement la même chose : ils récupèreront probablement plusieurs idées, comme les animations et les formes, mais conserveront leurs propres interfaces.

En attendant, tout le monde devrait pouvoir profiter des quelques nouveautés d’Android 16 comme le « Find Hub », une nouvelle application pour localiser ses tags ou gérer sa connectivité satellitaire.

