Helldivers 2 a reçu une mise à jour salvatrice, dont les premiers effets sur le trafic sont prometteurs.

Helldivers 2 est un jeu vidéo qui donne l’impression d’avoir déjà vécu 1 000 vies depuis son lancement, en février 2024. Départ fulgurant, serveurs insuffisants, état de grâce, communication inspirée, spirale négative, rébellion de la communauté… Ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour les développeurs et on aurait pu croire que l’euphorie était terminée pour Helldivers 2, dépeuplé semaine après semaine.

C’était sans compter l’arrivée d’une nouvelle grosse mise à jour, laquelle repense totalement l’équilibre global du jeu. Déployée le 17 septembre 2024 et détaillée dans un long communiqué paru sur Steam, elle s’articule autour de nombreux changements, notamment l’amélioration de l’efficacité de plusieurs armes et la réduction des points d’armure et de santé de certains ennemis.

L’heure de la rédemption pour Helldivers 2 ?

Le studio derrière Helldivers 2 évoque quand même « une révision majeure des valeurs relatives à la santé, l’armure, aux éléments antichars et à la pénétration d’armure ». L’idée est de revoir les rapports de force et d’offrir davantage d’options tactiques (en rendant certaines armes moins inutiles), pour plus de diversité dans les approches. « Après avoir lancé quelques parties ce matin, je vois déjà une différence », témoigne un journaliste enthousiaste de PC Gamer.

Il n’est visiblement pas le seul à se réjouir : les effets du patch se font déjà ressentir sur le trafic. Ces dernières 24 heures, Helldivers 2 a enregistré un pic de 68 315 joueuses et joueurs connectés en même temps sur Steam (source : SteamCharts). Un tel palier n’avait plus été atteint depuis plus d’un mois (62 585 le 6 août). La moyenne s’établit autour des 30 000, contre 17 000 sur le mois écoulé. Les nouveautés attirent et, si elles s’avèrent convaincantes, alors les gens resteront. Il y a peut-être une forme de rédemption qui touche Helldivers 2 — sachant qu’on ne connait pas les chiffres réalisés sur PlayStation 5.

Il reste quand même à s’assurer que le jeu n’est pas devenu trop facile avec ces modifications, qui rendent les soldats plus puissants. Ce que note aussi PC Gamer : « Helldivers 2 est bien plus simple aujourd’hui. Mais il est surtout bien plus fun. » L’internaute Bunny Asap, qui apprécie beaucoup le patch, a suggéré aux développeurs d’ajouter un nouveau mode de difficulté pour contrebalancer ces gains en puissance. Autant dire que le travail d’équilibrage est permanent pour Helldivers 2, qui articule son gameplay autour d’un conflit piloté par un maître du jeu et des objectifs communs à remplir.

