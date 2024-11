Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous avez quelques gros jeux dans votre wishlist PC et Xbox Series, le Game Pass de Microsoft vous tend les bras. Pour moins de 30 € sur PC et 20 € sur Xbox, vous disposez de trois mois d’abonnement pour vous essayer aux grands jeux de cette fin d’année.

C’est quoi, le prix du Game Pass ?

Le Xbox Game Pass est proposé via trois abonnements différents. L’abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass est au prix de 19,99 €, tandis que l’abonnement pour jouer sur PC est au prix de 29,99 €.

Enfin, il existe une formule Ultimate (Xbox + PC + cloud), au prix de 44,99 € pour 3 mois.

Quels jeux sont disponibles avec l’abonnement ?

Le Game Pass est un catalogue très riche de jeux vidéo, de la petite pépite indépendante, aux jeux Triple A, jouables sur PC et Xbox Series. Cependant, cette fin d’année est peut-être le meilleur moment pour investir quelques deniers dans un abonnement, tant le catalogue de jeux est foisonnant de nouveautés.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 a le mérite de proposer une vraie bonne campagne solo, et rien que pour ça, il vaut d’être lancé. Alors que la guerre du Golfe éclate, une force clandestine a infiltré les plus hauts niveaux de la CIA. Le vétéran des Black Ops, Frank Woods et son équipe, se retrouvent exilés de force et traqués. Si vous n’êtes pas spécialement adepte du multijoueur, l’histoire principale du nouveau Black Ops est suffisamment rythmée et bien écrite pour ne pas vous ennuyer.

Même si elle n’est pas spécialement audacieuse dans son récit, ou dans son gameplay, la recette Call of Duty, ici appliquée à la lettre, vous en donne pour votre argent.

Microsoft Flight Simulator 2024

Malgré un décollage pour le moins manqué, la faute à des serveurs saturés, cette nouvelle version de Microsoft Simulator donne envie d’y croire. Cette simulation de vol propose de parcourir une reproduction de la Terre avec des graphismes et une précision incroyables. Flight Simulator 2024 reprend les codes du précédent jeu, et propose toujours la possibilité d’effectuer des vols libres, ou d’acheter des avions ou des aéroports. Un mode Défis Photos fait son apparition, dans lesquels vous devrez survoler une partie du continent, et effectuer des photos de la faune et la flore.

Un mode carrière vous propose de passer des licences payantes, avec heureusement, de l’argent virtuel à gagner dans le jeu.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 se déroule dans la zone d’exclusion ukrainienne de Tchernobyl, ravagée par une catastrophe nucléaire en 1986. En tant que stalker solitaire, vous explorez ce monde post-apocalyptique, conscient que vos choix et vos actions auront des conséquences. Vous aurez la possibilité d’explorer la zone d’exclusion comme bon leur semble avec un système de survie et de gestion d’inventaire poussé. Il vous faudra aussi mettre en place des tactiques d’approche différentes selon les ennemis. Le système de simulation de vie propose un environnement en temps réel, afin de rendre ce monde un peu plus crédible et moins accueillant.

Indiana Jones et le Cercle ancien

Indiana Jones et le Cercle ancien est un jeu vidéo qui prend place dans la saga cinématographique éponyme, entre Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade. Le jeu, développé sous l’égide de Lucasfilm, est une aventure solo à la première personne. En 1937, à la suite du vol d’un artefact au Marshall College, Indiana Jones se rend au Vatican pour enquêter. Il s’avère que des sites d’importance spirituelle ont été construits tout au long de l’histoire, parfaitement alignés en un cercle autour du globe. Des forces sinistres parcourent la planète pour trouver ce pouvoir ancestral lié au Cercle Ancien.

En plus de l’ambiance, qui s’annonce particulièrement réussie, vous retrouverez bien sûr le célèbre archéologue et les éléments qui ont fait le succès des films, avec en prime, une VF assurée par Richard Darbois, la voix d’Harrison Ford. Le titre est prévu pour le 09 décembre 2024.

