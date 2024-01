Un collectif de fans de Star Wars a reproduit le mémorable combat entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker avec la patte artistique de The Clone Wars. C’est tellement fidèle et de qualité qu’on croirait une production officielle.

« Tu étais l’Élu Anakin ! » : cette phrase doit résonner dans la tête de nombreux fans de Star Wars. Elle vient ponctuer l’un des combats les plus mémorables et symboliques de la saga, et matérialise surtout la chute de celui qui devait être le héros de la galaxie. On parle bien évidemment de la confrontation entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi à la toute fin de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, laquelle amènera à la naissance de Dark Vador.

Ce duel presque fratricide entre les deux personnages a été vu et revu des dizaines, voire des centaines de fois, en raison de sa dramaturgie indescriptible. La mise en scène est par ailleurs particulièrement soignée, ce qui en fait un moment éternel, auquel on adore se référer. Le combat a tellement marqué les esprits qu’un collectif s’est lancé dans un pari fou : le reproduire avec la direction artistique de la série d’animation Star Wars: The Clone Wars. Le projet, terminé, est disponible sur YouTube depuis le 30 décembre 2023. Gare aux frissons.

C’est le combat entre Anakin et Obi-Wan, mais à la sauce Clone Wars

Il est difficile de ne pas tomber bouché bée devant l’incroyable travail fourni par la chaîne Hello There, dont le nom fait d’ailleurs référence à un mème lié à Obi-Wan. On parle d’une reconstitution qui a mobilisé plusieurs personnes pendant des années — en témoigne la diffusion d’un premier teaser il y a trois ans. « Soyez témoins de la confrontation épique entre Anakin et Obi-Wan, dans le style ‘The Clone Wars’. Après des années de dur labeur et de dévouement, je suis fier de vous présenter la reproduction de cette scène iconique. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ce périple ! », indique la description.

Hello There a vraiment de quoi être fier du résultat. Son court métrage intitulé Clone Wars: Battle of the Heroes, qui dure environ 15 minutes, ressemble à une production officielle. Le travail sur les animations est fidèle à la série, tandis que la bande son est parfaite. Les mouvements sont reproduits avec exactitude, via des chorégraphies qui forcent le respect. On retrouve alors les émotions du long métrage, mais sous un prisme différent. Ce n’est pas pour rien que la vidéo dépasse déjà les 2 millions de vues, alors que la chaîne n’a même pas 200 000 abonnés. Le succès est amplement mérité.

Clone Wars: Battle of the Heroes // Source : Capture YouTube

Clone Wars: Battle of the Heroes ne se contente pas de la victoire d’Obi-Wan sur Anakin Skywalker. C’est l’intégralité de l’épilogue de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith qui est proposé, y compris le moment où l’Empereur se rend sur Mustafar pour sauver ce qu’il reste du père de Luke. On assiste ensuite à la mort de Padmé, ainsi que sa transformation en Dark Vador (avec le bruitage emblématique quand le casque est posé sur sa tête). Tout est y est. Bravo.

