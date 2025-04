Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’Odyssey G9 de Samsung est un grand de 49 pouces aux excellentes caractéristiques. Avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz, il conviendra particulièrement aux games, surtout à ce prix.

Choisir un moniteur pour le gaming peut vite devenir un cauchemar, tant il existe de modèles et de fabricants. Difficile de faire un choix entre les bonnes performances, la taille de la dalle ou encore les fonctionnalités. La gamme des Odyssey OLED G9 propose des modèles aux nombreuses qualités qui mettent le paquet sur leur fiche technique. Le G95SD en fait partie, et est en promotion de 200 €.

Le Samsung Odyssey G9 G95C d’une taille de 49 pouces est normalement vendu 999 €. Il est en ce moment vendu sur La Fnac au prix de 799 €.

C’est quoi, ce grand moniteur de 49″ de Samsung ?

L’Odyssey G95C, de la gamme des G9, embarque une dalle incurvée 1000R en 32:9 d’une diagonale de 124 cm, soit tout de même la taille du gypaète barbu, le plus grand vautour d’Europe. Autant dire qu’il faudra prévoir la place sur votre bureau. En dehors de sa taille qui offre une très large surface de jeu et de travail, le format 32:9 donne une impression de profondeur agréable, couplé à la courbure qui favorise grandement l’immersion. Cette dernière corrige d’ailleurs légèrement les angles de vision restreints.

La grande dalle LED VA Super Ultra-Wide est dotée d’une résolution de 5 120 × 1 440 pixels, ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz combiné à un temps de réponse d’1 ms. Niveau image, la qualité est au rendez-vous avec une excellente luminosité et des zones sombres intenses et détaillées. La norme HDR10+ Gaming vient quant à elle calibrer automatiquement la luminosité et les couleurs. Les fonctions VRR et FreeSync Premium Pro éliminent enfin les saccades et les déchirures à l’écran, et optimisent la fluidité.

À ce prix, le G9 de Samsung est-il une bonne affaire ?

200 € de réduction, c’est une bonne affaire pour un écran PC gaming performant. Le G95C est bien sûr taillé pour les jeux vidéo, mais peut aussi convenir pour de la bureautique et des tâches plus poussées, comme du montage vidéo. Les fonctions PBP (Picture-by-Picture) et PIP (Picture-in-Picture) facilitent d’ailleurs le travail multitâche. Sa version OLED fait partie des meilleurs écrans du marché selon nous.

Malheureusement, l’Odyssey G95C n’embarque pas de haut-parleurs. Cette promotion est l’occasion de se procurer une barre de son ou un casque gamer. Niveau connectique, vous retrouverez 1 DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi que deux ports HDMI 2.1.

