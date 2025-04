Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Besoin de plus d’espace de stockage ? Les disques durs sont souvent préférés aux serveurs NAS, alors que ces derniers sont une bonne alternative, surtout en promotion.

Lorsque les disques durs classiques ne suffisent plus pour stocker et partager de grandes quantités de données, et que les abonnements Cloud ne font pas l’affaire, un serveur NAS convient parfaitement pour un usage domestique. Véritable HUB, un NAS peut aussi servir de centre de diffusion pour vos contenus multimédias vers d’autres appareils connectés. Ce modèle de TerraMaster est en ce moment en promotion.

Le NAS F4-424 de TerraMaster est habituellement vendu 549,99 €. Il est actuellement proposé au prix de 423,99 €.

C’est quoi, ce serveur NAS ?

Un NAS est idéal pour stocker une grande quantité de données de manière sécurisée, et les partager facilement. Ces serveurs opèrent comme des HUB et peuvent stocker vos fichiers, sécuriser les sauvegardes de vos appareils et diffuser du contenu multimédia vers votre téléviseur ou votre PC portable. Le TerraMaster F4-424 comprend deux emplacements pour loger des SSD NVME M.2 et quatre compartiments qui peuvent chacun accueillir un disque dur de 2,5 ou 3,5 pouces. Il possède donc des dimensions importantes de 222 × 179 × 154 mm pour un poids de 3,4 kg vide.

Cette belle bête embarque un processeur Intel N95 (12e gen) à quatre cœurs cadencés à 3,4 GHz, épaulé par 8 Go de RAM DDR5. Le F4-424 délivre d’excellentes performances, avec de bonnes vitesses de chargement et de récupération de fichiers. Les transferts de données entre le NAS et vos périphériques externes sont rapides, si toutefois votre réseau est efficace.

TerraMaster F4-424 NAS // Source : Terramaster

Est-ce que ce ce NAS de TerraMaster vaut le coup à ce prix ?

Moins de 430 €, c’est un très bon prix pour un NAS sécurisé et fiable aux bonnes performances. Sur la partie vidéo, son iGPU permet de décoder les formats h264, h265, VP9 et même AV1. Niveau connectique, il se compose de deux ports USB 3.2 Gen 2, une sortie HDMI et deux ports réseau 2,5 Gb/s.

Le TerraMaster F4-424 fonctionne avec le système d’exploitation TOS 5. Bien que très minimaliste, l’interface est agréable à parcourir, grâce à une bonne fluidité et de nombreuses fonctionnalités bien pratiques. Vous trouverez de quoi gérer le stockage, le réseau, ou encore les autorisations.

Les points à retenir sur le TerraMaster F4-424 :

2 emplacements pour SSD NVME M.2 et 4 compartiments pour disques durs

Le processeur Intel N95 (12e gen) à quatre cœurs cadencés à 3,4 GHz

Un serveur HUB rapide et pratique

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !