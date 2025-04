Lecture Zen Résumer l'article

Le Royaume-Uni a pris un nouveau train de sanctions contre la Russie ce jeudi 24 avril 2025. Parmi les mesures figure l’interdiction d’exporter des manettes de jeux vidéo en Russie. Ces contrôleurs servent aussi à piloter des drones pour attaquer l’Ukraine. Quelques mois plus tôt, l’Union européenne a fait de même.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie se fait à coups de missiles, de blindés et de fantassins dans des tranchées. Mais elle se fait aussi par des moyens plus inattendus de prime abord, comme les manettes de jeux vidéo. Celles-ci sont d’ailleurs devenues un problème suffisamment important pour que l’Occident tente de bloquer les exportations vers la Russie.

Comme l’ont relevé plusieurs médias comme Reuters, Politico ou encore The Record, le gouvernement britannique a décidé d’interdire ces exportations, au motif que ces contrôleurs, censés servir à jouer aux jeux vidéo sur PC ou bien sur console, sont détournés pour piloter des drones de guerre sur la ligne de front et attaquer les forces ukrainiennes.

Des cas d’usage ont été documentés, y compris du côté de Kiev. En avril, il a par exemple été rapporté que la célèbre manette DualSense, qu’on branche d’ordinaire sur une PlayStation, a servi aussi à tester le pilotage de drones terrestres. Très loin, donc, de l’usage imaginé par Sony lorsque l’industriel japonais a conçu, fabriqué et vendu ce périphérique.

« Nous interdisons la vente de manettes de jeux vidéo à la Russie »

Dans une prise de parole ce 24 avril, Stephen Doughty, ministre en charge de l’Europe, a présenté un nouveau paquet de sanctions commerciales contre Moscou. Celui-ci réunit plus de 150 mesures pour restreindre un peu plus l’accès de la Russie à des technologies et des composants disant deux domaines particuliers : l’énergie et la défense.

« Nous interdisons la vente de manettes de jeux vidéo à la Russie, afin qu’elles ne soient pas utilisées pour piloter des drones sur la ligne de front, ce qui signifie que les consoles de jeux ne seront plus réutilisées pour tuer en Ukraine », a lancé Stephen Doughty. Cela ne concerne pas l’Ukraine, dont Londres est un proche allié, et qui subit l’agression russe.

Les mesures prises par le Royaume-Uni s’attaquent aussi à l’exportation de produits chimiques, de machines, de métaux, de composants électroniques, cela afin d’affaiblir les capacités militaires et industrielles de la Russie. Sont aussi visés les logiciels destinés à chercher et à exploiter des gisements de pétrole et de gaz, qui financent l’effort de guerre russe.

Les drones constituent l’un des moyens principaux de la Russie pour frapper l’Ukraine. // Source : Capture d’écran

La décision de Londres de cibler les manettes de jeu s’inscrit dans un effort visant à limiter autant que possible les assauts de drones militaires russes sur l’Ukraine — qui constituent l’une des menaces les plus nombreuses et les plus récurrentes, avec les tirs de missiles. Elle s’aligne également sur une décision européenne prise le 24 février.

Dans le détail du 16e paquet de sanctions contre Moscou, on trouve en effet aussi une mention des manettes dans la section « restrictions à l’exportation de biens à double usage » — on désigne sous l’appellation de biens et technologies à double usage les produits pouvant être détournés à des fins militaires.

En l’occurrence, l’Union européenne indiquait alors que « les restrictions à l’exportation de biens à double usage ont été étendues à d’autres produits afin de couper l’accès de la Russie à des technologies clés qu’elle utilise sur le champ de bataille ». Et cela incluait « les manettes de jeux vidéo utilisées par l’armée russe pour piloter des drones sur le champ de bataille. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama